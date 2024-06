Južný obchvat Trnavy má ďalší termín, stavať ho chcú v roku 2030

Verejné obstarávanie na projektanta južného obchvatu Trnavy má byť vyhlásené do konca tohto roku. Právoplatné stavebné povolenie má byť k dispozícii v roku 2028 a so samotnou výstavbou obchvatu sa ráta v roku 2030. Vyplýva to z časového harmonogramu, ktorý je súčasťou zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou správou ciest a mestom Trnava.

Obchvat bude stavať štátna Slovenská správa ciest, Trnava jej podľa zmluvy pomôže s projektovou a inžinierskou činnosťou. Takúto spoluprácu schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Trnave ešte pred dvoma rokmi, k podpisu zmluvy oboma stranami došlo až teraz.

Trnava bude mať proces pod kontrolou

„Dostali sme sa do bodu, že ak sa chceme niekedy tejto stavby dožiť, budeme si ju musieť naprojektovať vo vlastnej réžii a za vlastné peniaze,“ vysvetľoval tento postup pred dvoma rokmi primátor Trnavy Peter Bročka.

Aj keď južný obchvat Trnavy je záležitosťou štátu, Trnava bude mať takto podľa neho celý proces pod svojou kontrolou a jeho napredovanie nebude závislé od vládnych garnitúr.

Obchvat je naplánovaný už roky

Južný obchvat Trnavy medzi cestami I/61 a I/51 je naplánovaný dlhé roky, termínov na jeho výstavbu bolo v minulosti prezentovaných už niekoľko. Prvé územné rozhodnutie bolo vydané ešte v roku 2009.

V roku 2014 vláda na výjazdovom rokovaní v Horných Orešanoch v okrese Trnava uložila ministrovi dopravy zaradiť výstavbu južného obchvatu Trnavy do investičného plánu Slovenskej správy ciest.

V ďalších rokoch nasledovali rokovania medzi zástupcami mesta a cestármi, pred dvoma rokmi Mestské zastupiteľstvo v Trnave schválilo spoluprácu pri projektovej a inžinierskej činnosti a v marci tohto roku vláda na výjazdovom rokovaní v Galante uložila ministrovi dopravy zabezpečiť prostredníctvom Slovenskej správy ciest uzatvorenie zmluvy o spolupráci s mestom Trnava na obstaranie potrebnej dokumentácie na stavebné povolenie na stavbu I/61 a I/51 Trnava – južný obchvat.