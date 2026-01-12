Dopravný podnik mesta Košice odriekol desiatky autobusových spojov, dôvodom sú nízke teploty

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) odriekol desiatky autobusových spojov. Ako uvádza na svojom webe, ide o autobusy na linkách 15, 19, 27, 34, 36, 55, 71, a tiež linky X. Konkrétne spoje, ktorých sa odrieknutie týka, možno nájsť na sociálnych sieťach aj webe DPMK.
Mrazy spôsobujú technické problémy
„Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a prosíme cestujúcich, aby svoju cestu plánovali s ohľadom na oznámené obmedzenia,“ uvádza dopravca. Ako objasnil hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, silné celodenné a nočné mrazy spôsobujú technické problémy pri výprave autobusov mestskej hromadnej dopravy.
Uviedol, že DPMK bol dnes nútený z prevádzkových a najmä bezpečnostných dôvodov odrieknuť niektoré spoje na viacerých linkách, ktoré neprešli technickou kontrolou, a to pre pretrvávajúcu vysokú poruchovosť predovšetkým vzduchotechniky vozidiel.
171 odrieknutých spojov
„Opatrenie sa dotklo deviatich z celkového počtu takmer 200 autobusov,“ uviedol. Generálny riaditeľ DPMK Roman Danko uviedol, že sa poruchovosť zvýšila pre silné mrazy, aj napriek tomu, že boli prijaté opatrenia.
Niektoré autobusy ostávali naštartované počas celej noci, maximum z nich bolo umiestnených vo vyhrievaných priestoroch garáží. Celkový objem odrieknutých vozidiel ale neprekročil päť percent z celodennej výpravy. Z celkového počtu 3 486 spojov, ktoré DPMK denne vypraví, bolo odrieknutých 171 spojov.
Plánované posilnenie dopravy
„Tie boli stiahnuté iba z niektorých intervalov frekventovaných liniek, spojov z okrajových častí mesta s intervalom nad 30 minút sa opatrenie nedotklo,“ uviedol hovorca mesta. Doplnil, že situácia sa postupne počas dnešného dopoludnia stabilizuje, očakávajú mierne zlepšenie, a to okolo obeda a popoludní. Poukázal tiež, že SHMÚ ešte v nedeľu vydal výstrahu pred nízkymi teplotami.
„Mesto Košice a Dopravný podnik má rozpracované a začaté projekty na nákup 11 kĺbových elektrobusov, vrátane vybudovania dvoch nabíjacích staníc na Hornádskej a na KVP, nákup 15 krátkych a 15 kĺbových autobusov na CNG pohon, modernizáciu deviatich električiek so stredným nízkopodlažným článkom a nákup 10 nových jednosmerných nízkopodlažných električiek. Celkový objem naplánovaných a čiastočne realizovaných investícií do skvalitňovania dopravy v mesta presahuje sumu pol miliardy eur,“ uzavrel Tokarčík.