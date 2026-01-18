Poľadovica nie je problémom len pre dopravu, predstavuje vážnu zdravotnú hrozbu aj pre seniorov

Štatistiky ukazujú, že u ľudí nad 70 rokov je schopnosť regenerácie po zlomeninách výrazne oslabená.
Slovensko zasiahla rozsiahla poľadovica, ktorá spôsobuje zvýšený počet pádov, najmä medzi seniormi. Tieto úrazy často vedú k závažným zlomeninám, ktoré môžu znamenať trvalú stratu samostatnosti, či dokonca ohrozenie života.

Vážne zlomeniny

Podľa Americkej asociácie pre osteoporózu až 40 % pacientov so zlomeninou krčka bedrového kĺbu sa po páde nikdy nevráti k samostatnej chôdzi a každý štvrtý zomiera do jedného roka po úraze. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že 33 % ľudí nad 65 rokov utrpí počas života vážnu zlomeninu vyžadujúcu operáciu a dlhodobú rehabilitáciu. Osteoporóza postihuje približne polovicu žien a štvrtinu mužov po päťdesiatke, čo výrazne zvyšuje riziko zlomenín aj pri miernych pádoch.

Primárka Špecializovanej nemocnice Vitalita v Lehniciach Marianna Hodosy upozorňuje, že zlomeniny, najmä bedrového kĺbu, spôsobujú komplikácie ako dlhodobú imobilitu, zápaly pľúc, trombózy či úbytok svalovej sily. U starších pacientov sa pridáva aj psychický faktor strachu z pohybu, ktorý brzdí návrat k samostatnosti.

Zdravotná hrozba

Štatistiky ukazujú, že u ľudí nad 70 rokov je schopnosť regenerácie po zlomeninách výrazne oslabená. Každý rok života zvyšuje riziko trvalých následkov a potrebu pomoci druhých. Prevencia, vrátane pravidelnej fyzickej aktivity, najmä chôdze, podľa primárky Hodosy posilňuje imunitný systém a znižuje depresívne stavy, čo pomáha lepšiemu zvládnutiu úrazov.

Poľadovica tak nie je len problémom pre dopravu, ale závažnou zdravotnou hrozbou pre tisíce starších ľudí na Slovensku. Rýchla odborná starostlivosť a rehabilitácie využívajúce moderné technológie sú kľúčové pre liečbu pooperačných stavov a zlepšenie šancí na návrat k aktivite.

Zlomenina v seniorskom veku podľa dostupných dát nie je bežný úraz, ale môže byť rozhodujúcim momentom pre ďalší aktívny život alebo dlhodobú odkázanosť na pomoc.

