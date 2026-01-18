Konzervatívna kaviareň: Trump začal opätovne „vykolíkovávať“ územie, ktoré Západ opustil - VIDEO

Stanislav Janota a Daniel Lukáč v najnovšej časti podcastu Konzervatívna kaviareň debatujú o rozkolísanej svetovej aj domácej politickej a spoločenskej realite, strete civilizačných hodnôt a hľadaní stratenej tváre Západu v kontexte asertívnej politiky Donalda Trumpa a plazivého vplyvu Číny.
„Donald Trump začína ‚vykolíkovávať‘ územie, ktoré západný svet vo svojej ustráchanosti, defenzívnej až defetistickej politike opúšťal a prenechával priestor, nazvime to, alternatívnym režimom, najmä Číne, ale nielen jej,“ komentuje Lukáč kroky amerického prezidenta.
Pri Venezuele Lukáč pripomína, že režim Nicolása Madura bol postavený na uzurpácii moci a pašovaní drog. „Madura sme neuznávali ani my ako prezidenta, ani Robert Fico, ani slovenská vláda ho neuznávala ako prezidenta. Je to uzurpátor. Tak nejakého uzurpátora moci zobrali Američania,“ konštatuje Lukáč.
Ako Trump sledoval zadržanie Madura? Akciu vo Venezuele chystali mesiace, čakalo sa aj na počasie - VIDEO, FOTO
Arogancia americkej administratívy
Lukáč pripúšťa že asi všetci máme problém s arogantnou formou, ktorou sa prezentuje americká administratíva, treba sa však zamyslieť nad obsahom jej krokov. Podľa jeho mienky, Trump napriek expresívnemu až hulvátskemu štýlu, je po dlhom čase politikom, ktorý začína presadzovať reálne záujmy západného sveta.
Kritizuje európsky prístup, ktorý je podľa neho často motivovaný iracionálnym odporom voči americkej administratíve. „Už pomaly dnes vyhlásime za hrdinu Madura, alebo kubánskych komunistov vyhlásime za hrdinov len preto, lebo stoja v opozícii k Donaldovi Trumpovi,“ upozorňuje Lukáč na absurdnosť súčasnej európskej optiky.
Lukáč považuje za absurdné, že sa Európa v otázke tlaku na Kubu stavia do opozície voči USA. „Tí magori komunistickí totálne zničili kubánsky ľud, zničili krásnu kubánsku krajinu… a keď na nich dnes tlačí Donald Trump, tak Európa sa postaví na stranu Kuby. No kde sme sa to už dostali?“, pýta sa Lukáč.
Podľa neho je nevyhnutné, aby si Západ uvedomil, že alternatívne režimy na východe alebo v Latinskej Amerike opovrhujú vlastnými občanmi a prosperujú len vďaka tomu, že sa im západný svet v minulosti otvoril. „Západ stvoril túto konzumnú civilizáciu. Úspechy ázijských krajín sú len dôsledkom toho, že sa Európa a Amerika otvorila ázijským ekonomikám. Inak by boli také isté chudobné, ako boli dovtedy,“ dodáva Lukáč.
Pax Romana a Pax Britannica
Janota pripomenul historické systémy usporiadania sveta ako Pax Romana či Pax Britannica, ktoré boli založené na dominancii najprogresívnejších častí sveta. Zdôraznil, že súčasný medzinárodný systém postavený na „zbožných želaniach“ OSN je nefunkčný, pretože nie je garantovaný reálnou mocou.
Lukáč nevníma Trumpa ako hrozbu pre svetový poriadok, ale ako lídra, ktorý asertívne presadzuje záujmy Západu. Asertivita je podľa neho kľúčová najmä vo vzťahu k Číne a ako príklad uvádza Grónsko, kde Čína plíživo uplatňuje svoj vplyv, čo predstavuje bezpečnostné riziko pre celý transatlantický región.
Lukáč aj Janota sa zhodli, že Európa by nemala budovať alternatívy k spojenectvu s USA, ale skôr rozvíjať partnerstvo založené na spoločnej obrane životného priestoru. Janota dopĺňa, že hlbšie ekonomické zjednotenie a deregulácia sú minimom, ktoré Európa potrebuje, aby sa stala skutočným partnerom pre Spojené štáty.
Zmeny v Trestnom zákone
Rozhovor neobišiel ani domáce témy. Janota a Lukáč kritizovali zmeny v Trestnom zákone na Slovensku, okrem iného paragraf o spochybňovaní mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Lukáč v tejto súvislosti hovorí o „oportunizme“ skupiny politikov, ktorí v čase covidu hlasno volali po slobode slova, no teraz prijímajú zákony obmedzujúce kritiku Benešových dekrétov.
Janota obrátil pozornosť k vážnemu „znameniu doby“, ktorým je pre Slovensko demografická situácia. Upozorňuje, že problémom nie je len klesajúca pôrodnosť, ale najmä nízka plodnosť, ktorá je hlboko pod hranicou záchovnej hodnoty. „O pár rokov pôjde generácia tzv. Husákových detí do dôchodku, ale nemajú ich kto nahradiť,“ varuje Janota s tým, že štát bude musieť riešiť zdvojnásobenie nákladov na penzie a zdravotnú starostlivosť.
Podľa Lukáča je reakcia slovenského vlády na ekonomické výzvy neadekvátna a pripomína „výpalníctvo“ z 90. rokov, keď sa diery v rozpočte plátajú agresívnym vymáhaním daní od solventných subjektov bez efektívnej právnej ochrany poplatníka.
V Konzervatívnej kaviarni sa debatovalo aj tom:
- ako tragický požiar vo Švajčiarsku odhalil nebezpečnú pasivitu mladých ľudí závislých od zážitkového sveta
- ako ľavicoví teroristi v Berlíne zneužili transparentnosť európskej infraštruktúry na teroristický útok
- že demografický rast Číny nie je výsledkom jej tradičnej medicíny, ale prijatia západnej medicíny, liekov a hygieny
- prečo je dnešný medzinárodný poriadok postavený na OSN len systémom zbožných želaní
- prečo slovenská opozícia zaspala pri téme Benešových dekrétov a nevyužíva ju voči maďarskej koalícii
- či nás čaká drastické zvyšovanie odvodov alebo znižovanie dôchodkov kvôli demografickej kríze
- prečo je podľa Daniela Lukáča politika Viktora Orbána v skutočnosti „čisto socialistická“
- akú úlohu zohral generál Pinochet v Čile