Premávku na D1 pri Mengusovciach čiastočne obmedzia práce na moste, potrvajú viac ako mesiac

Čiastočne obmedzená bude od polovice júna do polovice júla premávka na diaľnici D1 pri Mengusovciach (okres Poprad). Národná diaľničná spoločnosť od pondelka 17. júna od 7:00 až do soboty 13. júla do 18:00 bude na kilometer dlhom úseku obnovovať protikoróznu ochranu zábradlí na moste v oboch jazdných pásoch.

Ako informovala NDS, práce sa týkajú úseku v kilometri 332,5 až 333,5 pri Mengusovciach. V 1.etape bude zriadené pracovisko v pravom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu D1 v smere do Popradu, v 2.etape zase v ľavom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu D1 v rovnakom smere.

Prvá a druhá etapa

„V 1. a 2. etape bude v pravom jazdnom páse doprava vedená bez obmedzenia. V ľavom jazdnom páse bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku,“ uviedla NDS.

V 3.etape bude zriadené pracovisko v pravom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu D1 v smere do Prešova a v poslednej 4.etape v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu v rovnakom smere.

Tretia a štvrtá etapa

„V 3. a 4. etape bude v ľavom jazdnom páse doprava vedená bez obmedzenia. V pravom jazdnom páse bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku,“ uviedla NDS s apelom na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.

„Záleží nám totiž nielen na bezpečnosti motoristov, ale aj na zachovaní bezpečnosti našich pracovníkov v teréne,“ dodali diaľničiari.