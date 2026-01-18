V stávke je budúcnosť NATO, hovorí o Trumpových clách šéf dánskej diplomacie. Rutte s Trumpom telefonoval

Svetový geopolitický poriadok, ako ho poznáme, aj budúcnosť NATO sú ohrozené, povedal Rasmussen počas návštevy Nórska.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Belgium NATO Foreign Ministers
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen. Foto: SITA/AP
Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) ohrozujú podľa dánskeho ministra zahraničných vecí Larsa Løkkeho Rasmussena clá, ktorými sa americký prezidentDonald Trump vyhráža spojencom podporujúcich Dánsko v spore o Grónsko.

Svetový geopolitický poriadok, ako ho poznáme, aj budúcnosť NATO sú ohrozené, povedal šéf dánskej diplomacie v nedeľu počas návštevy Nórska, ktoré je tiež jednou z krajín, na ktoré majú byť clá namierené nemá „Nepochybujem o silnej európskej podpore,“ povedal na tlačovej konferencii a zdôraznil, že Európa je silnejšia, „keď spoločne ukáže silu“.

Generálny tajomník NATOMark Rutte v nedeľu informoval, že s Trumpom o bezpečnostnej situácii v Grónsku a Arktíde v súvislosti s jeho colnými hrozbami voči spojencom telefonoval. „Budeme na tom ďalej pracovať a teším sa na stretnutie v Davose tento týždeň,“ napísal na platforme X bez ďalších podrobností.

V Davose sa budúci týždeň koná Svetové ekonomické fórum, na ktorom sa Trump zúčastní s historicky najväčšou delegáciou.

