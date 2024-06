Vodiči už čoskoro budú môcť využívať jednodňovú diaľničnú známku, poslanci odsúhlasili jej zavedenie

Motoristi by mali v druhom polroku tohto roka využívať aj jednodňovú diaľničnú známku. Túto novinku umožňuje vládna novela zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy SR. Diaľničná známka s jednodňovou platnosťou má platiť do 24:00 určeného dňa, jej navrhovaná cena je 5,40 eura. Poslanci to v stredu odsúhlasili s posunutou účinnosťou od 1. augusta tohto roka.

Zároveň skončí súčasná ročná diaľničná známka. Dôvodom je, že už nemá popri 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie. Diaľničná známka s ročnou platnosťou uhradená na kalendárny rok 2024 bude platná do 31. januára 2025. Naďalej zostanú zachované diaľničné známky s 30-dňovou a 10-dňovou platnosťou.

Novela čiastočne prevezme smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 24. februára 2022, pokiaľ ide o poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry vozidlami.

Cieľom sú popri zavedení možnosti úhrady jednodňovej diaľničnej známky aj úpravy v zákone o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. Napríklad za priestupok bude pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku neuhradeného mýta, najviac však do výšky 1 050 eur.

V blokovom konaní bude vo výške stonásobku neuhradeného mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku neuhradeného mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur. Za správny delikt sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur.