Na Lesníckej ulici v Prešove vybudovali takmer 50 parkovacích miest za viac ako 95-tisíc eur (video+foto)

Mesto Prešov vo štvrtok odovzdalo do oficiálneho užívania 46 nových parkovacích miest pri bytovkách na Lesníckej ulici v mestskej časti Solivar. Pri bytových domoch postavených pred vyše 50 rokmi doteraz parkovacie miesta chýbali.

Vyhotovenie štyri mesiace pred termínom

Výstavba nových parkovacích plôch stála viac ako 95 600 eur s DPH, zhotoviteľom prác bola spoločnosť CBR s.r.o. Sabinov. Ako informoval viceprimátor mesta Prešov Peter Krajňák, vybudovanie 46 nových parkovacích miest na Lesníckej ulici stihol zhotoviteľ dokončiť štyri mesiace pre pôvodným termínom.

„Sú to bytovky zo 70. rokov, prvá bola vystavaná v roku 1968, keď bol Solivar samostatnou obcou a odvtedy tu parkovacie miesta dobudované neboli. Bolo tu provizórne parkovanie, vznikali konfliktné situácie, privolávanie mestskej polície. Postupne sa to podarilo vyriešiť a pred štyrmi rokmi sa urobila prvá etapa pri prvej bytovke a tieto ďalšie parkovacie miesta sa dokončili teraz,“ uviedol Krajňák.

Nevyhnutný výrub stromov

V rámci projektu sa mesto snažilo dosiahnuť kompromis pri nevyhnutnom výrube stromov, ktoré tvoria neodmysliteľnú časť tejto obytnej zóny. Viaceré parkovacie miesta preto boli z projektového zámeru vynechané, aby sa zachovala pôvodná zeleň, o ktorej ochranu sa zasadzovali aj obyvatelia bytoviek.

„Je to vyriešené k spokojnosti, ostali aj nejaké stromy, iné museli zrezať. Situácia s parkovaním ale bola veľmi zlá, nemali sme kde parkovať. Parkovali sme na zeleni, každý si urobil samostatne nejaké parkovacie miesto. Boli všelijaké poťahovačky, chodila polícia. Konečne sme sa dožili parkovacích miest, ktoré si zaslúžime. Sme radi, že je kde parkovať,“ uviedol Milan Roguľa, ktorý žije v bytovke na Lesníckej ulici od jej postavenia.

Príprava ďalších parkovacích miest

Podľa Krajňáka sa v meste aktuálne ďalšie parkovacie miesta pripravujú na Pavlovičovom námestí, plánované je parkovisko pri prešovskej nemocnici a existujú ďalšie plány na rozširovanie parkovacích miest.

„V tomto volebnom období do roku 2026 by sme sa mohli pohybovať odhadom cez 200 parkovacích miest, ktoré by mali v meste pribudnúť,“ doplnil viceprimátor.