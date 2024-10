Bratislavské letisko prináša historický zimný letový poriadok, cestujúci sa môžu tešiť na výnimočné novinky

Historicky po prvý raz priame lety z Bratislavy s Dreamlinerom s kapacitou 355 cestujúcich, historicky prvé priame lety s biznis triedou s rovným lôžkom do exotiky priamo z bratislavského letiska, možnosť kúpy samostatných leteniek do Dominikánskej republiky, Vietnamu či na Kubu, ale aj nový typ lietadla do Istanbulu s vyššou kapacitou cestujúcich. To všetko prináša zimný letový poriadok na Letisku M. R. Štefánika, ktorý začne platiť zmenou času, od 27. októbra.

„Počas zimného obdobia bude z letiska v Bratislava zabezpečovať pravidelné lety 5 leteckých dopravcov do 19 destinácií. Cez cestovné kancelárie bude možné letieť charterovými letmi priamo do 12 exotických miest v 11 krajinách,“ zhrnul generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Pravidelné linky

Spomedzi pravidelných liniek bude dopravca Air Cairo lietať z Bratislavy raz týždenne do Egypta, do letovísk Hurgada a Marsa Alam. Český letecký dopravca Smartwings ponúkne z Bratislavy 2 x týždenne priame lety do Dubaja v Spojených arabských emirátoch.

Do Londýna-Lutonu a do Skopje v Severnom Macedónsku poletí letecká spoločnosť Wizz Air, turecký Pegasus Airlines bude pokračovať v pravidelných letoch do Istanbulu. Najviac, spolu 13 pravidelných letov, zabezpečí z Letiska M. R. Štefánika dopravca Ryanair.

Pegasus Airlines nasadí od konca októbra každú stredu na svoje lety do Istanbulu väčšie lietadlo typu Airbus A321neo s kapacitou 239 cestujúcich. Na istanbulské letisko Sabiha Gőkcen bude lietať 3 x týždenne, lety v piatky a v nedele zabezpečí Airbus A320 s kapacitou 186 cestujúcich.

V Istanbule môžu navyše cestujúci prestúpiť do ďalších destinácií na Blízkom východe, akými sú Kirgizsko, Kuvajt, Gruzínsko, Kazachstan a iné, či využiť ďalšie lety v rámci vnútrozemia Turecka.

Historické chvíle s Dreamlinerom

Historické chvíle zažije bratislavské letisko 30. októbra spustením charterových letov lietadlom typu Boeing 787-9, tzv. Dreamliner. Lietadlo, ktoré sa radí do kategórie E, má až 355 miest na sedenie a tri rôzne triedy – ekonomickú, prémium a biznis light. Doposiaľ na charterových letov s dovolenkármi z Letiska M. R. Štefánika nikdy nelietalo.

Letieť ním môžu cestujúci, ktorí si v ponuke cestovnej kancelárie Čedok vyberú lety z Bratislavy na Maurícius či na thajský ostrov Phuket. V ponuke Čedoku ostávajú aj odlety na Zanzibar či prílety z neho, ktoré zabezpečí dopravca Smartwings Boeingom 737max.

Ponuky letov skupiny DER Touristik

Už 23. októbra poletia prví dovolenkári z Bratislavy do Dominikánskej republiky, konkrétne na letisko Punta Cana. Po minuloročnom úspechu pokračuje aj počas tohtoročnej zimnej sezóny skupina DER Touristik, ktorá zahŕňa cestovné kancelárie Kartágo a Fischer, so svojou ponukou letov do exotiky s odletom z bratislavského letiska. Cestujúcich prepraví letecká spoločnosť World2Fly svojím Airbusom A330, ktorý má 255 miest v ekonomickej triede a 30 miest v samostatnej biznis triede.

Aj tento rok ponúka DER Touristik slovenským klientom lety na Kubu (Holguín) a do Vietnamu, na ostrov Phu Quoc. Do Vietnamu sa poletí od 27. októbra a Kubu si môžu užiť dovolenkári vo vianočnom období či po ňom, lety sa začínajú realizovať od 17. decembra. Do Dominikánskej republiky, Vietnamu či na Kubu sa navyše letí priamym letom bez medzipristátia.

Historicky prvý charterový let do Maskatu

Ďalšiu novinku – odlety historicky prvým charterovým letom do hlavného mesta Ománu, priamo z Bratislavy do Maskatu – pripravila od februára 2025 do mája 2025 cestovná kancelária Satur. Okrem toho je možné z Bratislavy letieť cez cestovné kancelárie aj do Salalahu v Ománe.

V zimnom období budú môcť cestujúci využiť z ponuky cestovných kancelárií odlety spolu až do 12, najmä exotických destinácií – medzi nimi sú Katar, Bahrajn, Dubaj v Spojených arabských emirátoch, Salalah v Ománe, Maskat v Ománe, ostrov Maurícius, ostrov Phuket v Thajsku, ostrov Zanzibar, Dominikánska republika, Vietnam a Kuba, a rovnako aj lety do egyptskej Hurgady.