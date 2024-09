Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo jednu z najlepších letných sezón v histórii, vybavilo viac ako milión cestujúcich

Počas štyroch letných mesiacov, od júna do septembra, vybavilo Letisko M. R. Štefánika na príletoch a odletoch spolu 1,1 milióna cestujúcich, čo je jeden z najlepších letných výsledkov v histórii letiska.

Najviac dovolenkárov odlietalo počas leta z Bratislavy do tureckej Antalye, do Hurgady v Egypte, do Larnaky na Cypre, do bulharského Burgasu, ale tiež do Alghera na talianskej Sardínii či na ostrov Malta.

Najlepšie čísla v 73-ročnej histórii

„Už v júni sme na letisku v Bratislave zaznamenali mesačný absolútny historický rekord v počte odbavených cestujúcich – 246-tisíc, v ďalších mesiacoch to boli tretie najlepšie mesačné čísla v 73-ročnej histórii letiska, pričom počty pasažierov presiahli v júli aj v auguste 300-tisícové hranice. Spolu za celé štyri mesiace leta bude tak tohtoročná sezóna patriť medzi top tri najlepšie letné sezóny v histórii letiska,“ zosumarizoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.

Ku jednému z najlepších letných prevádzkových výsledkov letiska prispel väčší počet naplánovaných letov do Antalye, Larnaky či Hurgady v porovnaní s minulým rokom, nové pravidelné linky do Istanbulu aj Antalye s dopravcami Pegasus Airlines a Corendon Airlines, ale aj stabilnejšia sezóna bez rušenia plánovaných letov.

Najsilnejším mesiacom bol júl

„Prvé odlety do tureckej Antalye mali cestovné kancelárie naplánované z bratislavského letiska už v máji a viaceré cestovné kancelárie ponúkajú dovolenky v Turecku, na Madeire, v Ománe, Katare či Bahrajne a ďalších destináciách ešte aj v októbri. Vidíme, že letná sezóna sa už predlžuje aj mimo letných prázdnin a mnohí dovolenkári uprednostňujú skôr začiatok či koniec leta, kedy sú v letoviskách stále príjemné teploty, no strediská sú menej preplnené,“ zhodnotil trend dovolenkového záujmu Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Najsilnejším mesiacom roka bol na bratislavskom letisku júl, kedy bolo vybavených 327 687 cestujúcich na príletoch a odletoch, pričom vlani dominoval august. Najsilnejší deň bol rovnako zaznamenaný v júli, konkrétne 28. júla, kedy vybavilo letisko 12 602 cestujúcich za deň.

V júli sa podarilo počtom cestujúcich prehupnúť aj cez okrúhlu milióntu hranicu, a to 25. júla, pričom vlani to bolo o čosi neskôr, 3. augusta.

„Dovolenky s odletom z Bratislavy sa nekončia ani počas nadchádzajúcej zimnej sezóny. Cestovné kancelárie pripravili pestrú ponuku exotických leteckých destinácií, do ktorých môžu záujemcovia letieť počas tohtoročnej jesene a zimy priamo z letiska v Bratislave, a to odlety na thajský ostrov Phuket či ostrovy Maurícius a Zanzibar, na Kubu (Holguín), do Vietnamu (ostrov Phu Quoc), do Dominikánskej republiky, ale aj do Ománu, Bahrajnu, Kataru či Dubaja,“ doplnil riaditeľ letiska Dušan Novota.