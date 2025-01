Austrálsky novinár urazil Djokoviča aj srbský ľud. Grandslamový rekordér začal ignorovať oficiálne rozhovory

Novak Djokovič sa rozhodol, že už nebude poskytovať pozápasové rozhovory počas Australian Open v Melbourne. Srbský tenisový fenomén po nedeľňajšom vyradení Čecha Jiřího Lehečku 3:0 na sety (6:3, 6:4, 7:6 /4/ ) a postupe do štvrťfinále odmietol pozápasové interview.

Urobil to so slovami, že pre oficiálneho vysielateľa Channel Nine už nepovie nič, keďže nemenovaný novinár z tohto média urazil jeho aj srbský ľud. Arénu Roda Lavera opúšťal za ohlušujúceho piskotu publika.

Pre Channel Nine už nič

Tridsaťsedemročný Djokovič objasnil svoje rozhodnutie na pozápasovej tlačovej konferencii.

„Pred pár dňami slávny športový novinár, ktorý pracuje pre televíznu stanicu Channel Nine tu v Austrálii, zosmiešnil srbských fanúšikov a tiež ma urážal,“ povedal Djokovič bez presného pomenovania konkrétneho človeka, ale zdalo sa, že odkazuje na Tonyho Jonesa.

„A odvtedy ešte nevyslovili verejné ospravedlnenie on ani Channel Nine. Preto som sa rozhodol neposkytovať rozhovory pre Channel Nine,“ vysvetlil 24-násobný grandslamový šampión.

Čaká na ospravedlnenie

Desaťnásobný víťaz Australian Open ešte podotkol, že nemá nič proti Jimovi Courierovi, ktorý robí pozápasové interview s hráčmi v Melbourne Parku.

„Bola to pre mňa veľmi nepríjemná situácia, ktorej som dnes musel čeliť na kurte. Svoj postoj však nezmením, kým nedostanem ospravedlnenie,“ dodal Djokovič v správe AFP.

Podľa miestnych médií boli Djokovičovi priaznivci v piatok večer nahnevaní, keď si Jones z nich a 24-násobného grandslamového víťaza počas vysielania robil žarty.

Akceptuje pokutu

Belehradský rodák ešte dodal, že bol v kontakte s turnajovým šéfom Craigom Tileym a je ochotný akceptovať pokutu za to, že odmieta pozápasové rozhovory na kurte.

„To je v poriadku, akceptujem to. Mám však pocit, že toto je niečo, čo som musel urobiť. To je všetko,“ doložil nasadený hráč číslo 7, ktorý sa do štvrťfinále v Melbourne prebojoval po pätnásty raz.

Vrchol proti Alcarazovi

V súboji o postup do semifinále sa Djokovič stretne so Španielom Carlosom Alcarazom, s ktorým ho začína spájať podobná rivalita ako s jeho slávnejším krajanom Rafaelom Nadalom, ktorý už ukončil kariéru. Bude to zrejme vrchol doterajšieho priebehu turnaja.

Vlani vo finále OH v Paríži zvíťazil Djokovič nad Alcarazom 2:0 na sety a získal vytúžené olympijské zlato, ktoré mu chýbalo v jagavej zbierke úspechov.