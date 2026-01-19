Slovan bol suverénny v Trenčíne, Spišiaci prerušili päťzápasovú víťaznú sériu Zvolena - VIDEO

Asi málokto by natipoval, že po 40. kole Tipsport ligy bude na čele tabuľky HC Slovan Bratislava s náskokom 8 bodov pred Nitrou a 11 bodov pred Žilinou.
Najnovšie slovanisti potvrdili svoju suverenitu víťazstvom 6:1 v Trenčíne, ktoré bolo už ich piate v neprerušenej sérii v novom roku. Od 5. januára Slovan prišiel o jediný bod po víťazstve 2:1 na nájazdy doma nad Žilinou.
Na triumfe 6:1 v Trenčíne mal najväčší podiel Samuel Takáč. Jediný zástupca slovenskej najvyššej súťaže v olympijskom výbere do Milána strelil gól a pridal aj tri asistencie.
Skvelí fanúšikovia
„Nehrali sme úplne našu hru, ale chalani napriek tomu dokázali zvíťaziť a je skvelé, že sme vyhrali derby. Prvé dva útoky hrali excelentne, robili správne veci, a preto sú títo hráči odmenení časom na ľade. Ďakujeme našim fanúšikom, že prišli sem a vytvorili nám skvelú atmosféru,“ uviedol tréner HC Slovan Brad Tapper na webe hockeyslovakia.sk.
V nedeľňajšom 40. kole zvíťazilo päť z prvých šiestich tímov tabuľky. Tým šiestym je Poprad, ktorý doma podľahol druhej Nitre 2:5. Tretia Žilina si so šťastím poradila s Liptovským Mikulášom 3:2.
Udreli až v závere
Víťazný gól strelil Brendan Ranford 35 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Štvrtá Banská Bystrica predviedla proti Michalovciam parádny obrat z 0:3 na 5:4 po nájazdoch. A Košice si doma poradili s posledným Prešovom 4:2.
„V závere pracovali aj nervy, ale hráči to dobre zvládli. Sme radi, že duel sme dokázali otočiť v nájazdoch a zobrať dva body. Bol to kvalitný zápas,“ uviedol asistent trénera Banskej Bystrice Marek Zadina.
„Zaslúžili by sme si výhru za výkon. Zápas bol z našej strany dobrý, ale doplatili sme na chyby, ktoré by sa nemali stávať,“ skonštatoval Erik Čaládi z lavičky Michaloviec.
Spišiaci poskočili
Zaujímavý zápas sa hral vo Zvolene. Domáci viedli po prvej tretine nad Spišiakmi 2:0 a zdalo sa, že sériu víťazných zápasov v novom roku predĺžia na šesť. V druhej tretine však Zvolenčania štyrikrát inkasovali, z toho Carter Savoie si pripísal hetrik. Spišská Nová Ves zvíťazila 5:2, prerušila minisériu dvoch prehier a v tabuľke sa posunula hneď za Zvolen na 9. miesto. Na predposlednú priečku spadol Trenčín.
„Prvá tretina nám viac uškodila ako pomohla. A výkon v druhej tretine bol z našej strany hanebný. Hráčom súpera sme dovolili príliš veľa. V tretej tretine sme sa zlepšili, ale zápas sme už nezachránili,“ uviedol Antonín Stavjaňa, tréner HKM Zvolen, na klubových sociálnych sieťach.