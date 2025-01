Djokovič sa postavil na stranu Collinsovej, ktorá si pohnevala fanúšikov. Bolo to vtipné, vraví Srb

Na Australian Open v Melbourne je o zábavu postarané aj mimo súťažných kurtov. Srbský tenista Novak Djokovič sa postavil na stranu americkej „provokatérky“ Danielle Collinsovej. Grandslamový rekordér vyjadril obdiv Američanke, ktorá sa vo štvrtok dostala do stretu s domácimi fanúšikmi.

Na pripomenutie Collinsová po postupe do 3. kola dvojhry v Melbourne Parku cez domácu hráčku Destanee Aiavovú 2:1 na sety na pozápasovej tlačovej konferencii zareagovala na prehnanú neprajnosť domácich fanúšikov slovami:

„Rada hrám pred fanúšikmi s energiou. Neprekážajú mi diváci, ktorí ma nenávidia, pretože si kúpia lístok a platia moje účty. Na profesionálnom tenise je skvelé, že ľudia, ktorí vás nemajú radi, sa zložia na vaše odmeny.“

Ironické bozky aj zadok

Ešte predtým po premenenom mečbale si 31-ročná Američanka priložila ruku k uchu, fúkla do publika niekoľko ironických bozkov a pleskla sa po zadku smerom k austrálskemu publiku.

„Po tomto incidente som veľkým fanúšikom Danielle Collinsovej. Milujem to, čo urobila,“ nechal sa počuť Djokovič a ďalej pokračoval: „Počul som niekoľko nesúhlasných komentárov od ľudí, ktorí hovorili, že nemala povedať to či ono, ale myslím si, že to urobila naozaj dobre. Bolo to vtipné a múdre.“

Djokovič ukázal na diváka

Do mierneho konfliktu s fanúšikom sa v piatok v Melbourne dostal aj Djokovič. Desaťnásobný miestny šampión po trojsetovej výhre nad Čechom Tomášom Macháčom si priložil ruku k uchu a s nahnevanou tvárou ukázal na konkrétneho diváka.

„Momentálne ste príliš horlivý,“ adresoval Austrálčanovi a neskôr ešte významne dodal: „Stáva sa to pomerne často, že sa nájde pár ľudí, ktorí zájdu priďaleko.“