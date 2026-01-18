Nepríjemný moment v Melbourne. Pre horúčavu odpadla podávačka loptičiek, pomáhali jej hráčky - VIDEO

Predpoveď počasia uvádza, že ďalší týždeň dosiahnu maximálne 36 stupňov Celzia.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Zeynep Sonmezová
Na snímke turecká tenistka Zeynep Sonmezová, ktorá pomáhala pri kolapse z horúčavy podávačky loptičiek. Foto: SITA/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake
Austrália Tenis Tenis z lokality Austrália

Počas zápasu prvého kola Australian Open medzi Jekaterinou Alexandrovovou a Zeynep Sonmezovou došlo k nepríjemnému incidentu.

Podávačka loptičiek omdlela v prudko rastúcich teplotách počas dňa v Melbourne. Obe tenistky sa jej ponáhľali na pomoc.

K momentu došlo, keď jedenásta nasadená Ruska podávala v druhom sete a dievča odrazu spadlo na chrbát, zatiaľ čo stálo pri rozhodcovskej stoličke.

Radšej byť dobrým človekom

Turkyňa sa rozbehla na pomoc, zatiaľ čo Alexandrovová priniesla vrecká s ľadom z chladničky pri kurte, kým dievčaťu poskytli lekársku pomoc. Hra bola na niekoľko minút prerušená, pretože teploty v Melbourne dosiahli 28 stupňov Celzia.

„Vždy hovorím, že je dôležitejšie byť dobrým človekom ako dobrou tenistkou. Bol to len môj inštinkt, aby som jej pomohla, a myslím si, že každý by urobil to isté. Som rada, že som jej mohla pomôcť,“ uviedla 23-ročná rodáčka z Instanbulu.

Kvalifikantka Sonmezová zdolala Alexandrovovú 7:5, 4:6, 6:4 a dosiahla azda najväčšie víťazstvo svojej kariéry. Informovala o tom agentúra AFP.

Vysoké teploty

Dvadsaťtriročná tenistka sa minulý rok na Wimbledone dostala na titulné stránky novín, keď sa stala prvou hráčkou z Turecka, ktorá sa dostala do tretieho kola grandslamového turnaja v open ére.

V 2. kole sa postaví proti lepšej z dvojice Američanke Elizabeth Mandlikovej alebo Maďarke Anne Bondarovej.

Počas Australian Open teploty v minulosti vyskočili aj nad 40 stupňov Celzia. Predpoveď počasia uvádza, že ďalší týždeň dosiahnu maximálne 36 stupňov Celzia.

Viac k osobe: Jekaterina Alexandrovová
Firmy a inštitúcie: WTA Ženská tenisová asociácia
Okruhy tém: Australian Open v Melbourne Horúčavy Kolaps Tenisový turnaj teploty
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk