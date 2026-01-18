Nepríjemný moment v Melbourne. Pre horúčavu odpadla podávačka loptičiek, pomáhali jej hráčky - VIDEO

Počas zápasu prvého kola Australian Open medzi Jekaterinou Alexandrovovou a Zeynep Sonmezovou došlo k nepríjemnému incidentu.
Podávačka loptičiek omdlela v prudko rastúcich teplotách počas dňa v Melbourne. Obe tenistky sa jej ponáhľali na pomoc.
K momentu došlo, keď jedenásta nasadená Ruska podávala v druhom sete a dievča odrazu spadlo na chrbát, zatiaľ čo stálo pri rozhodcovskej stoličke.
Radšej byť dobrým človekom
Turkyňa sa rozbehla na pomoc, zatiaľ čo Alexandrovová priniesla vrecká s ľadom z chladničky pri kurte, kým dievčaťu poskytli lekársku pomoc. Hra bola na niekoľko minút prerušená, pretože teploty v Melbourne dosiahli 28 stupňov Celzia.
„Vždy hovorím, že je dôležitejšie byť dobrým človekom ako dobrou tenistkou. Bol to len môj inštinkt, aby som jej pomohla, a myslím si, že každý by urobil to isté. Som rada, že som jej mohla pomôcť,“ uviedla 23-ročná rodáčka z Instanbulu.
Kvalifikantka Sonmezová zdolala Alexandrovovú 7:5, 4:6, 6:4 a dosiahla azda najväčšie víťazstvo svojej kariéry. Informovala o tom agentúra AFP.
A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open.
Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court.
Compassion. ❤️
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026
Vysoké teploty
Dvadsaťtriročná tenistka sa minulý rok na Wimbledone dostala na titulné stránky novín, keď sa stala prvou hráčkou z Turecka, ktorá sa dostala do tretieho kola grandslamového turnaja v open ére.
V 2. kole sa postaví proti lepšej z dvojice Američanke Elizabeth Mandlikovej alebo Maďarke Anne Bondarovej.
Počas Australian Open teploty v minulosti vyskočili aj nad 40 stupňov Celzia. Predpoveď počasia uvádza, že ďalší týždeň dosiahnu maximálne 36 stupňov Celzia.