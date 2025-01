Djokovič aj Alcaraz idú ďalej. Osaková odstúpila pre zranenie a nekládla si servítku pred ústa - FOTO, VIDEO

Odkaz impulzívneho Srba Novaka Djokoviča súperom v osemfinále Australian Open v Melbourne aj zranenie Japonky Naomi Osakovej na ceste za tretím titulom na tomto podujatí.

Šiesty súťažný deň v Melbourne Parku priniesol aj tuhý boj obhajkyne ženského singlového titulu Bielorusky Ariny Sobolenkovej či postup mladej hviezdy Mirry Andrejevovej.

Djokovič v Austrálii bojuje už o svoj jedenásty titul z Melbourne a rekordný 25. titul z grandslamových turnajov. V piatok prešiel cez českého tenistu Tomáš Macháča 6:1, 6:4, 6:4 a pred sebou má duel proti jeho krajanovi Jiřímu Lehečkovi.

„Toto bol určite môj najlepší zápas na tomto turnaji,“ vyhlásil Srb po prieniku medzi najlepšiu šestnástku „pavúka“. Počas súboja si vyžiadal aj pauzu na ošetrenie, počas ktorej použil inhalátor na zlepšenie dýchania.

Ak Djokovič prekoná aj druhú českú prekážku, môže vo štvrťfinále hrať proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi. Teda ak aj on zvládne osemfinálový súboj.

Sobolenková musela tvrdo bojovať s Dánkou Clarou Tausonovou, napokon však cez ňu po viac ako dvojhodinovej bitke postúpila ďalej po výsledku 7:6 (5), 6:4.

„Mám veľkú radosť, že som zostala v hre a dokázala som zabojovať. Pravdupovediac, šla som na hraciu svojich možností,“ poznamenala bieloruská tenistka.

Osaková v úvode januára odstúpila vo finále turnaja v Aucklande a nedohrala ani 3. kolo v Melbourne.

So Švajčiarkou Belindou Bencicovou prehrala prvý set 6:7 (3) a v súboji potom už nepokračovala. Stále ju trápi brušné svalstvo.

„Ak by som mohla podávať, tam by som mohla pomýšľať na víťazstvo a mohla by som ísť na turnaji ďaleko. Je to na hovno,“ povedala Japonka.