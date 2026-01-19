Slovensko si požičalo stovky miliónov eur, dopyt po dlhopisoch bol vyše miliardový

Riziková prirážka na slovenských vládnych 10-ročných dlhopisoch voči nemeckým dlhopisom klesla na začiatku roka 2026 k úrovniam okolo 60 bázických bodov, čo je podľa analytika najnižšie od jari 2022.
Slovensko v pondelok úspešne vstúpilo na dlhopisový trh so štyrmi emisiami štátnych dlhopisov s rôznou splatnosťou a investori o ne prejavili výrazný záujem. V konkurenčnej časti aukcií presiahol celkový dopyt 1,24 miliardy eur, pričom akceptovaný objem dosiahol 539 miliónov eur.

Priemerný ročný akceptovaný výnos do splatnosti sa pohyboval od 2,26 do 4,07 %. Aukcie budú v utorok pokračovať nekonkurenčnou časťou, v ktorej majú investori možnosť dokúpiť dlhopisy za 107,8 milióna eur. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).

Robustný záujem

Najdlhšia emisia so splatnosťou vo februári 2043 prilákala v pondelok dopyt za 123 miliónov eur, z ktorého štát akceptoval 83 miliónov. Priemerný výnos do splatnosti sa ustálil na úrovni 4,07 percenta ročne. Najväčší záujem zaznamenala strednodobá emisia splatná vo februári 2028. Investori v jej prípade ponúkli až 422 miliónov eur, pričom štát prijal 147 miliónov. Priemerný výnos dosiahol približne 2,26 percenta ročne.

Podobný obraz ponúkla aj emisia so splatnosťou v novembri 2031, kde dopyt prekročil 376 miliónov eur a akceptovaný objem predstavoval 167 miliónov eur. Priemerný výnos sa pohyboval pod hranicou 2,9 percenta. Aj pri dlhopisoch so splatnosťou v roku 2037 bol záujem robustný. Dopyt dosiahol 320 miliónov eur, pričom štát prijal 142 miliónov. Priemerný výnos na úrovni 3,75 percenta ročne.

Slovensku pomáha členstvo v eurozóne

Slovensku vo financovaní naďalej výrazne pomáha členstvo v eurozóne, keď investori počítajú s tým, že dohodnuté pravidlá udržia Slovensko na ceste zodpovednej konsolidácie. Udržanie dôvery investorov v rast a udržateľnosť slovenskej ekonomiky je naďalej kľúčovým atribútom,“ komentoval analytik Slovenskej sporiteľneMarián Kočiš.

Riziková prirážka na slovenských vládnych 10-ročných dlhopisoch voči nemeckým dlhopisom klesla na začiatku roka 2026 k úrovniam okolo 60 bázických bodov, čo je podľa analytika najnižšie od jari 2022. „Pre porovnanie, v januári 2024 dosahoval spread približne 120 bázických bodov a na začiatku januára minulého roka sa pohyboval okolo 100 bázických bodov,“ povedal Kočiš.

Rast výnosov na nemeckých 10-ročných dlhopisoch

K zužovaniu rizikovej prirážky pomáha podľa neho najmä rast výnosov na nemeckých 10-ročných dlhopisoch, ktoré sa aktuálne pohybujú okolo 2,80 % ročne. Výnosy na slovenských 10-ročných vládnych dlhopisoch ostávajú relatívne stabilné v okolí úrovne 3,45 % ročne.

Nemecké výnosy začali výraznejšie rásť na jeseň v nadväznosti na schválenie federálneho rozpočtu a úpravy dôchodkového zákona. Pohyb výnosu na nemeckých dlhopisoch je teda vo veľkej miere ovplyvnený očakávaniami expanzívnej fiškálnej politiky, keďže nemeckú ekonomiku má podporiť rozsiahly fiškálny balík zameraný na infraštruktúru a obranu,“ pokračoval analytik.

Dôležitým faktorom bude aj vývoj ratingu Slovenska

Udržateľnosť nemeckých verejných financií bude zároveň testovaná demografickým vývojom, podobne ako v iných západných ekonomikách. Nedávno schválené zmeny v dôchodkovom systéme si vyžiadajú dodatočné výdavky v desiatkach miliárd eur v nasledujúcich rokoch.

Zatiaľ očakávame, že slovenská riziková prirážka by sa v tomto roku mohla stabilizovať okolo 70 bázických bodov. Dôležitým faktorom bude aj vývoj ratingu Slovenska. Jesenné hodnotenia ratingových agentúr, ktoré v neistom prostredí a napriek výrazným externým aj domácim protivetrom nepriniesli zmenu ratingu, možno vnímať pozitívne,“ uzavrel Kočiš.

