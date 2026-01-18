Viedol už po prvom kole, napokon zvíťazil. McGrath ovládol slalom a vedie aj v poradí tejto disciplíny - VIDEO

Napokon mal náskok 0,47 sekundy pred Brazílčanom Lucasom Pinheirom Braathenom.
Atle Lie McGrath
Na snímke nórsky lyžiar Atle Lie McGrath. Foto: SITA/AP Photo/Gabriele Facciotti
Nór Atle Lie McGrath sa po víťazstve vo švajčiarskom Wengene vyšvihol na čelo poradia Svetového pohára v slalome mužov. Viedol už po prvom kole, v tom druhom mal štvrtý najrýchlejší čas.

Napokon mal náskok 0,47 sekundy pred Brazílčanom Lucasom Pinheirom Braathenom. Jeho kolega z Nórska Henrik Kristoffersen bol tretí so stratou 0,81 sekundy.

Olympijský víťaz Clement Noel z Francúzska skončil tri týždne pred obhajobou titulu na zimných hrách Miláno-Cortina až deviaty. Informovala o tom agentúra AFP.

McGrath sa ujal vedenia slalomového poradia Svetového pohára s 372 bodmi, 21 pred Pinheirom Braathenom a 29 pred Noelom.

Francúz Paco Rassat, víťaz v Adelbodene a dovtedy vedúci muž disciplíny, zaznamenal v prvej jazde desiaty najrýchlejší čas a druhú sa mu nepodarilo dokončiť.

Smolou bolo, že si v polovici strmého úseku držal náskok troch desatín sekundy. Klesol tak z čela slalomového poradia na štvrté miesto, 32 bodov za McGrathom.

