Barcelona padla v San Sebastiáne. Katalánci sa sťažovali na rozhodcu, bol vraj arogantný

Hráči FC Barcelona odišli z Reale Areny v San Sebastiáne naprázdno po dramatickom a chaotickom zápase, v ktorom až štyrikrát trafili konštrukciu bránky a dva góly hostí zrušil videoasistent rozhodcu (VAR). Real Sociedad však dokázal vyťažiť maximum zo svojich šancí a po zásahoch Mikela Oyarzabala a Gonçala Guedesa zvíťazil 2:1. Katalánci majú po víkende na čele tabuľky už len jednobodový náskok pred Realom Madrid.
Zápas sa začal vo vysokom tempe a góly padali – aj nepadali. Domáci skórovali už po 30 sekundách, no Oyarzabal bol v ofsajde. Na druhej strane sa tešil Fermín López, jeho gól však neplatil pre faul Daniho Olma. Barcelona mala hernú prevahu, najmä vďaka rozbehnutému Laminemu Yamalovi, no paradoxne inkasovala ako prvá. Oyarzabal napálil Guedesov center volejom k bližšej žrdi a poslal domácich do vedenia.
Barcelona po prestávke zatlačila súpera, no narazila na fantasticky chytajúceho Álexa Remira aj vlastnú smolu. Dani Olmo trafil žrď, Remiro vychytal jeho ďalší pokus a následne pri zákroku večera vyrazil hlavičku Roberta Lewandowského na brvno. Vyrovnanie prišlo až v 70. minúte, keď Marcus Rashford hlavou presne zakončil Yamalov center.
Radosť hostí však trvala len okamih. Brankár Joan García neudržal strelu Carlosa Solera, ten následne našiel Guedesa a portugalský krídelník rozhodol o prekvapujúcom triumfe domácich. „Tri skvelé body a skvelý zápas,“ vyhlásil po stretnutí Remiro a dodal: „Tento rok sme začali vo výbornej forme… Toto je energia, ktorú teraz máme, ako sme sa zmenili.“
Tréner Barcelony Hansi Flick hovoril po zápase o krutom výsledku. „Povedal som tímu, že sme hrali dobre, mali sme smolu. Niekedy sú dni, keď neviete, prečo prehráte, ale je to len jeden zápas a teraz sa musíme sústrediť na ďalší,“ uviedol. Frenkie de Jong bol ostrejší a kritizoval arbitra Jesúsa Gila Manzana. „Mali sme veľa šancí, myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať, ale musíte ich premeniť,“ povedal pre DAZN a rozhodcu označil za arogantného. Flick mu pritakal: „Nechcem naňho míňať energiu. Frenkie má pravdu.“
Na opačnej strane zavládla eufória, hoci Sociedad dohrával bez vylúčeného Solera. Tréner Pellegrino Matarazzo vyzdvihol charakter mužstva: „Ukázali sme srdce,“ povedal, no priznal aj šťastie. „Kvalitný brankár nie je šťastie, takže je to kombinácia.“ Barcelona tak po daždivom večere v San Sebastiáne cíti, že boj o titul je otvorenejší než kedykoľvek predtým.