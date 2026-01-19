Infarktový finiš APN. Pokazená „panenka“ Maroka v 24. minúte nadstaveného času a triumf Senegalu po predĺžení

Finále Afrického pohára národov v Maroku prinieslo všetko – kontroverznú penaltu v nadstavenom čase, protestný odchod hráčov z ihriska, zásah polície aj gól v predĺžení, ktorý umlčal celý štadión. Senegal porazil domáce Maroko 1:0 a po dramatickej noci získal africký titul.
Ale pekne po poriadku… Senegal sa stal africkým šampiónom po jednom z najchaotickejších finále v histórii turnaja. V Rabate rozhodol o titule gól Papeho Gueyeho zo štvrtej minúty predĺženia, no ešte predtým sa duel zmenil na explóziu emócií, protestov a hnevu. Domáce Maroko mohlo rozhodnúť v 24. minúte nadstaveného času, keď dostalo spornú penaltu, no Brahim Díaz ju zahodil slabým pokusom v „panenkovskom“ štýle.
Senegalčania odišli z ihriska
Kontroverzný moment vyvolal doslova výbuch. Rozhodca Jean-Jacques Ndala po zásahu VAR nariadil penaltu za zákrok na Díaza, čo Senegalčania niesli mimoriadne ťažko. Väčšina ich hráčov odišla z ihriska, fanúšikovia hádzali predmety a pokúšali sa dostať na trávnik. „Mali sme pocit nespravodlivosti. Tesne pred penaltou nám neuznali gól a rozhodca ani nešiel k videu,“ povedal hrdina zápasu Pape Gueye.
Finále plné jaziev. Tréneri Maroka a Senegalu chcú titul, ktorý im kedysi zlomil srdce
Napätie napokon upokojil kapitán Senegalu Sadio Mané, ktorý údajne dokonca spoluhráčom pripomenul, že Senegal by mohli vylúčiť z letných majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, ak nedohrá finále afrického šampionátu. „Sadio nám povedal, aby sme sa vrátili na ihrisko a znovu sa zmobilizovali,“ pokračoval Gueye. „Edouard potom penaltu chytil, zostali sme sústredení, dali sme gól a vyhrali sme zápas.“ Brankár Edouard Mendy skutočne bez problémov zneškodnil Díazov pokus, ktorý bol ovplyvnený dlhým prerušením hry i obrovským tlakom. Díaz sa po obnovení hry sústredil na penaltu približne minútu, ale silné očakávania nezvládol.
– senegal scores a goal
– wrongly gets disallowed
– morocco wins a penalty at 90+8’
– senegal manager tells his players to leave the game
– brahim tries a panenka and misses
– gueye scores a stunner at 94’
Best #AFCON final ever man, what a game. #SENMORpic.twitter.com/k6BWm7qZZv
— ɢʜᴀᴋɪᴍᴇ 🜲🌊 (@LFCotg) January 18, 2026
Zahodená penalta Senegal nabudila a hneď v úvode predĺženia prišiel rozhodujúci moment. Sadio Mané vybojoval loptu v strede poľa, Idrissa Gana Gueye vyslal do brejku Papeho Gueyeho a ten „nádhernou strelou do horného rohu“ prekonal bezmocného Yassina Bounoua. Štadión s 66 526 divákmi stíchol, marocký sen o titule po 50 rokoch sa rozplynul.
Maroko sa chce vrátiť silnejšie
Maroko pritom nebolo ďaleko od vyrovnania – v druhom polčase predĺženia trafil Nayef Aguerd hlavou brvno. Na vyrovnanie to však nestačilo. Senegal tak získal druhý titul počas ostatných troch turnajov a nadviazal na triumf z roku 2021. Zároveň strelil vôbec svoj prvý gól v histórii svojich finále na APN, keďže v troch predchádzajúcich troch rozhodujúcich dueloch neskóroval ani raz.
With the Africa Cup of Nations on the line, and 114 minutes on the clock, Brahim Diaz attempts a Panenka penalty and it is saved 🤯
Incredible drama. You simply cannot beat football 🍿pic.twitter.com/m8gd1DZqS1
— Men in Blazers (@MenInBlazers) January 18, 2026
Marocký tréner Walid Regragui po zápase neskrýval sklamanie. „Obraz, ktorý sme ukázali o africkom futbale, bol skôr hanebný. Zastaviť zápas na viac ako desať minút, keď sa pozerá celý svet, nie je veľmi noblesné,“ povedal kouč domácich a dodal, že tím sa musí „vrátiť silnejší“. Finále tak zanechalo trpkú pachuť – nielen pre Maroko, ale aj pre celý africký futbal, ktorý namiesto osláv rieši chaos, protesty a vyšetrovanie incidentov.