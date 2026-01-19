Infarktový finiš APN. Pokazená „panenka“ Maroka v 24. minúte nadstaveného času a triumf Senegalu po predĺžení

„Obraz, ktorý sme ukázali o africkom futbale, bol skôr hanebný. Zastaviť zápas na viac ako desať minút, keď sa pozerá celý svet, nie je veľmi noblesné,“ povedal kouč Maroka Walid Regragui.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
Senegalský Sadio Mané drží trofej vo vzduchu, keď oslavuje so spoluhráčmi víťazstvo vo finálovom zápase Afrického pohára národov medzi Senegalom a Marokom v Rabate v Maroku v nedeľu 18. januára 2026. Foto: SITA/AP
Finále Afrického pohára národov v Maroku prinieslo všetko – kontroverznú penaltu v nadstavenom čase, protestný odchod hráčov z ihriska, zásah polície aj gól v predĺžení, ktorý umlčal celý štadión. Senegal porazil domáce Maroko 1:0 a po dramatickej noci získal africký titul.

Ale pekne po poriadku… Senegal sa stal africkým šampiónom po jednom z najchaotickejších finále v histórii turnaja. V Rabate rozhodol o titule gól Papeho Gueyeho zo štvrtej minúty predĺženia, no ešte predtým sa duel zmenil na explóziu emócií, protestov a hnevu. Domáce Maroko mohlo rozhodnúť v 24. minúte nadstaveného času, keď dostalo spornú penaltu, no Brahim Díaz ju zahodil slabým pokusom v „panenkovskom“ štýle.

Senegalčania odišli z ihriska

Kontroverzný moment vyvolal doslova výbuch. Rozhodca Jean-Jacques Ndala po zásahu VAR nariadil penaltu za zákrok na Díaza, čo Senegalčania niesli mimoriadne ťažko. Väčšina ich hráčov odišla z ihriska, fanúšikovia hádzali predmety a pokúšali sa dostať na trávnik. „Mali sme pocit nespravodlivosti. Tesne pred penaltou nám neuznali gól a rozhodca ani nešiel k videu,“ povedal hrdina zápasu Pape Gueye.

Napätie napokon upokojil kapitán Senegalu Sadio Mané, ktorý údajne dokonca spoluhráčom pripomenul, že Senegal by mohli vylúčiť z letných majstrovstiev sveta v Severnej Amerike, ak nedohrá finále afrického šampionátu. „Sadio nám povedal, aby sme sa vrátili na ihrisko a znovu sa zmobilizovali,“ pokračoval Gueye. „Edouard potom penaltu chytil, zostali sme sústredení, dali sme gól a vyhrali sme zápas.“ Brankár Edouard Mendy skutočne bez problémov zneškodnil Díazov pokus, ktorý bol ovplyvnený dlhým prerušením hry i obrovským tlakom. Díaz sa po obnovení hry sústredil na penaltu približne minútu, ale silné očakávania nezvládol.

Zahodená penalta Senegal nabudila a hneď v úvode predĺženia prišiel rozhodujúci moment. Sadio Mané vybojoval loptu v strede poľa, Idrissa Gana Gueye vyslal do brejku Papeho Gueyeho a ten „nádhernou strelou do horného rohu“ prekonal bezmocného Yassina Bounoua. Štadión s 66 526 divákmi stíchol, marocký sen o titule po 50 rokoch sa rozplynul.

Maroko sa chce vrátiť silnejšie

Maroko pritom nebolo ďaleko od vyrovnania – v druhom polčase predĺženia trafil Nayef Aguerd hlavou brvno. Na vyrovnanie to však nestačilo. Senegal tak získal druhý titul počas ostatných troch turnajov a nadviazal na triumf z roku 2021. Zároveň strelil vôbec svoj prvý gól v histórii svojich finále na APN, keďže v troch predchádzajúcich troch rozhodujúcich dueloch neskóroval ani raz.

Marocký tréner Walid Regragui po zápase neskrýval sklamanie. „Obraz, ktorý sme ukázali o africkom futbale, bol skôr hanebný. Zastaviť zápas na viac ako desať minút, keď sa pozerá celý svet, nie je veľmi noblesné,“ povedal kouč domácich a dodal, že tím sa musí „vrátiť silnejší“. Finále tak zanechalo trpkú pachuť – nielen pre Maroko, ale aj pre celý africký futbal, ktorý namiesto osláv rieši chaos, protesty a vyšetrovanie incidentov.

