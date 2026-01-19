V olympijskej nominácii ZSL nechýba Petra Vlhová ani skokanskí súrodenci Kapustíkovci

V nominácii Zväzu slovenského lyžovania na ZOH 2026 figuruje aj Petra Vlhová.
Petra Vlhová
Olympijská víťazka a majsterka sveta v slalome Petra Vlhová sa rozhodla, že sa pokúsi nakopnúť svoju kariéru. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Pre zranenie kolena neodjazdila ani jedny preteky za posledné dva roky, napriek tomu sa objavila v nominácii Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) na blížiace sa zimné olympijské hry v Taliansku (6,- 22. 2.).

Obhajkyňa olympijského zlata v slalome Petra Vlhová iba v sobotu oznámila zámer bojovať o svoju štvrtú olympijskú účasť a v nedeľu sa už objavila v menoslove športovcov, ktorých odsúhlasil výkonný výbor ZSL pre ZOH 2026.

Je to logický krok ZSL už len preto, že Vlhová vybojovala všetky tri olympijské miestenky pre slovenské ženské alpské lyžovanie na ZOH.

V Taliansku bude mať Slovensko zastúpenie v zjazdovom lyžovaní, bežeckom lyžovaní, skokoch na lyžiach a v prípade potvrdenia kvót aj v skikrose.

Nominácia je výsledkom vyhodnotenia platných nominačných kritérií ZSL a predpisov Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS), ktoré sú kombináciou výsledkov vo Svetovom pohári, bodových ziskov v kvalifikačnom období a splnenia výkonnostných limitov.

Rebeka Jančová aj Andreas Žampa

V alpských disciplínach v zjazdovom lyžovaní má Slovensko v základnej nominácii štyri miesta – tri ženy a jedného muža. Sú nimi Petra Vlhová (slalom, tímová kombinácia), Rebeka Jančová (obrovský slalom, superobrovský slalom, zjazd, tímová kombinácia a Katarína Šrobová (slalom, obrovský slalom, superobrovský slalom, zjazd). Nominovaným mužom je Andreas Žampa (obrovský slalom), ktorý sa rovnako ako Vlhová chystá na svoju štvrtú zimnú olympiádu.

Cenek pred Kuzminom

V bežeckom lyžovaní má Slovensko v základnej nominácii troch športovcov – dvoch mužov a jednu ženu. Sú nimi Mária Danielová (šprint klasicky, 10 km), resp. Peter Hinds (šprint klasicky, tímový šprint, 10 km, skiatlon 20 km, 50 km s hromadným štartom) a Tomáš Cenek (šprint klasicky, tímový šprint, 10 km).

Pre všetkých troch bežcov na lyžiach pôjde o olympijskú premiéru. Cenek uspel v internej kvalifikácii pred Jelisejom Kuzminom, synom skvelej slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej.

Premiéra Kapustíkovcov

V skokoch na lyžiach má Slovensko isté dve miesta – jedného muža a jednu ženu. Sú nimi súrodenci Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík.

„Pôjde o ich prvú olympijskú účasť, ich cieľom bude postup do hlavnej súťaže. V skokoch na lyžiach zároveň zostáva otvorená možnosť rozšírenia nominácie. FIS) môže už v pondelok potvrdiť pridelenie druhej olympijskej kvóty pre ženskú kategóriu. V takom prípade by slovenské farby na ZOH Miláno – Cortina 2026 reprezentovala aj Tamara Mesíková,“ napísal ZSL v tlačovej správe.

Šanca pre Fričovú

Čo sa týka skikrosu, v prípade potvrdenia dodatočnej kvóty z redistribúcie nevyužitých miest bude Slovensko reprezentovať Nikola Fričová, ktorá splnila výkonnostné kritériá a čaká na oficiálne potvrdenie zo strany FIS.

Nominácia Zväzu slovenského lyžovania obsahuje aj návrh dodatočných športovcov v prípade, že FIS pridelí Slovensku dodatočné miestenky v období od 18. januára do začiatku jednotlivých súťaží.

