Americký tínedžer šokoval Melbourne, o tretej ráno poslal domov Rusa Medvedeva - VIDEO

Minuloročný finalista mužskej dvojhry na tenisovom Australian Open, Rus Daniil Medvedev, vypadol počas tohtoročnej edície už v 2. kole. Nad sily 28-ročného rodáka z Moskvy bol nečakane iba 19-ročný americký kvalifikant Learner Tien, ktorý dosiaľ najväčší šok na turnaji dokončil až o tretej ráno austrálskeho času.

Tien v zápase triumfoval nad Medvedevom 6:3, 7:6 (4), 6:7 (8), 1:6, 7:6 (7) a v ďalšom kole sa stretne s Francúzom Corentinom Mautetom. Víťazstvo ľavorukého Američana sa zrodilo po poriadnom maratóne – až štyroch hodinách a 48 minútach.

Zaujímavé je, že Tien sa do hlavnej súťaže prebojoval z kvalifikácie, kde si vo finálovom kole poradil so Slovákom Jozefom Kovalíkom 6:3, 6:4.

„Úprimne povedané. Ešte mi to ‚nedocvaklo‘. Teraz som hlavne rád, že som konečne preč z kurtu. Nemyslím si, že som niekedy hral nejaký zápas tak dlho, alebo že som niekedy strávil na kurte toľko času. Ale som šťastný, že som vyhral,“ povedal Tien.

„I just had to pee so bad“ 🤣

Learner Tien reacts to reaching the third round after his five set thriller against Daniil Medvedev 👏 pic.twitter.com/t9D6AaGBkA

— Eurosport (@eurosport) January 16, 2025