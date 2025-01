Veľké gesto od Fritza. Svoju odmenu za postup na Australian Open daroval ľuďom postihnutými požiarmi v Los Angeles - VIDEO

Američan Taylor Fritz je nielen skvelý tenista, ale má aj otvorené srdce pre spolupatričnosť. Svoju odmenu za postup do 2. kola vo výške približne 82-tisíc amerických dolárov venuje záchrannému fondu na pomoc ľuďom postihnutým ničivými požiarmi v Kalifornii v oblasti Los Angeles.

„Je to naozaj to najmenej, čo môžem urobiť,“ povedal finalista US Open 2024, ktorý sa narodil v Rancho Santa Fe v Kalifornii a stálu adresu má práve v tomto americkom štáte.

„Stále trávim veľa času v Los Angeles, dosť dlho som tam žil. Mám pár priateľov, ktorým požiare ničivo zasiahli do života. Musel som aj evakuovať časť svojej rodiny. Zhorel aj dom, v ktorom vyrastali moji bratia,“ dodal Fritz, ktorý medzitým v Melbourne Parku postúpil už do 3. kola.

Čilského kvalifikanta Cristiana Garína vyprevadil zo súťaže s potupnou prehrou 2:6, 1:6, 0:6.

Turnajová štvorka sa v 3. kole stretne s francúzskym veteránom Gaelom Monfilsom.

„Cítim potrebu pomáhať, ak je to len trochu možné. Život mnohých ľudí negatívne ovplyvnili súčasné požiare. Ak ste do toho čo len trochu zainteresovaný, mala byť to byť aj vaša vec,“ dodal Fritz.

Americké úrady do dnešného dňa oznámili smrť minimálne 25 ľudí a zničené tisícky sídiel a domov v súvislosti s horiacim peklom v Kalifornii.