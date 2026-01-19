Slovensko má na ME po 25 rokoch krasokorčuliara v Top 10. Legendárny Sabovčík je nadšený z výkonov Hagaru - VIDEO

Dlhých 25 rokov čakalo Slovensko na to, aby na jeho reprezentant dostal na majstrovstvách Európy v krasokorčuľovaní do Top 10 súťaže sólistov. V roku 2001 bol v Bratislave desiaty Róbert Kažímír, teraz sa to isté v anglickom Sheffielde podarilo Adamovi Hagarovi.
Stále len 19-ročný mladík je už päťnásobný národný šampión a k úspechu na kontinentálnom šampionáte mu pomohlo aj to, že v jeho skokovom repertoári nechýba ani štvoritý skok. Na konečnú 10. priečku sa v vo voľnej jazde prepracoval po 14. pozícii v krátkom programe.
„Som veľmi rád, pretože sa mi podarilo vybojovať dve miestenky na ME 2027 a nebudeme musieť rozhodovať, kto pôjde. A môže ísť so mnou aj Lukáš Václavík. Som spokojný hlavne s voľnou jazdou aj s umiestnením. Videl som, že som mohol byť ešte vyššie. Je mi to ľúto, ale spravil som pre to všetko,“ zhodnotil Hagara vo videu pre Sportnet.sk.
Vo februári čaká na Hagaru ďalší vrchol sezóny, budú ním zimné olympijské hry v Taliansku.
Prezradil tiež, že by bol radšej, aj by sa mu podarilo uspieť nie po chybách súperov, ale po jeho skokoch. „Nevyskákal som toho málo, ale bola to v podstate náhoda, že tam niekto aj pokazil. Nemôžu tam byť také rozdiely v krátkom programe, aby som sa dostal tak vysoko. Mám teda na čom pracovať a v budúcnosti sa budem snažiť, aby bolo jednoduchšie sa dostať do Top 10,“ pokračoval.
Výkony a výsledky mladíka Hagaru nemohli zostať bez povšimnutia ani u dvojnásobného európskeho šampióna Jozefa Sabovčíka, ktorý žije v USA.
„Som nesmierne nadšený, že sa vďaka Adamovi po 25 rokoch dostal slovenský krasokorčuliar do prvej desiatky na ME. Je to naozaj neuveriteľný úspech, hlavne v dnešnej konkurencii. Dúfam, že mu to vyjde aj na ZOH v Miláne, veľmi mu držím palce a budem to s napätím sledovať. Je naozaj krásne, že po 40 rokoch je slovenské krasokorčuľovanie znova na svetovej scéne,“ uviedla už 62-ročná legenda po skončení tohtoročného kontinentálneho šampionátu.