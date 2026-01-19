Ani psy ich nechcú. Grónska federácia psích záprahov informovala o zrušení pozvánky pre osobitného vyslanca USA

Rozhodnutie o zrušení pozvánky označila za „upokojujúce“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Psie záprahy
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com.
Grónska národná federácia psích záprahov KNQK v pondelok oznámila, že došlo k zrušeniu pozvánky pre nového amerického osobitného vyslanca pre Arktídu Jeffa Landryho na tradičné každoročné preteky psích záprahov.

Landryho na podujatie pôvodne pozval prevádzkovateľ súkromnej cestovnej agentúry z Grónska, ale federácia označila jeho pozvanie za „úplne nevhodné“ vzhľadom na rastúce snahy Washingtonu o ovládnutie ostrova.

„KNQK bola informovaná, že cestovná spoločnosť, ktorá pozvala guvernéra Jeffa Landryho zo Spojených štátov, svoje pozvanie jednostranne stiahla,“ napísala federácia na svojom účte na Facebooku v noci na pondelok. Rozhodnutie o zrušení pozvánky označila za „upokojujúce“.

Pred rokom plánovala počas neohlásenej cesty do Grónska rovnaké preteky navštíviť manželka amerického viceprezidentaJD Vancea. Jej plány boli po silnom odpore v Dánsku zrušené a nahradené návštevou americkej vojenskej základne Pitiffuk na severozápade ostrova, kam pricestovala spolu s manželom a delegáciou.

