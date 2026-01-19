Ani psy ich nechcú. Grónska federácia psích záprahov informovala o zrušení pozvánky pre osobitného vyslanca USA

Grónska národná federácia psích záprahov KNQK v pondelok oznámila, že došlo k zrušeniu pozvánky pre nového amerického osobitného vyslanca pre Arktídu Jeffa Landryho na tradičné každoročné preteky psích záprahov.
Landryho na podujatie pôvodne pozval prevádzkovateľ súkromnej cestovnej agentúry z Grónska, ale federácia označila jeho pozvanie za „úplne nevhodné“ vzhľadom na rastúce snahy Washingtonu o ovládnutie ostrova.
Vieme loviť aj rybárčiť. Grónčania sa pripravujú na možné prevzatie ostrova Spojenými štátmi
„KNQK bola informovaná, že cestovná spoločnosť, ktorá pozvala guvernéra Jeffa Landryho zo Spojených štátov, svoje pozvanie jednostranne stiahla,“ napísala federácia na svojom účte na Facebooku v noci na pondelok. Rozhodnutie o zrušení pozvánky označila za „upokojujúce“.
Pred rokom plánovala počas neohlásenej cesty do Grónska rovnaké preteky navštíviť manželka amerického viceprezidentaJD Vancea. Jej plány boli po silnom odpore v Dánsku zrušené a nahradené návštevou americkej vojenskej základne Pitiffuk na severozápade ostrova, kam pricestovala spolu s manželom a delegáciou.