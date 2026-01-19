Česko nepredá Ukrajine lietadlá L-159, potvrdil šéf Snemovne Tomio Okamura

Česká republika nedodá Ukrajine ani nepredá bojové lietadlá L-159. Po pondelkovom rokovaní koaličnej rady to potvrdil predseda hnutia SPD Tomio Okamura, ktorý zdôraznil, že lietadlá zostanú vo výzbroji Armády ČR. Informoval o tom server Novinky.cz.
„Výsledok rokovania koaličnej rady je taký, že Česká republika nedodá lietadlá na Ukrajinu,“ uviedol Okamura. Zároveň potvrdil, že neprichádza do úvahy ani ich predaj. „Tieto lietadlá potrebujeme v Armáde ČR,“ dodal.
Nízka hodnota
Predseda SPD zopakoval svoje skoršie vyjadrenia, podľa ktorých majú síce lietadlá L-159 nízku zostatkovú účtovnú hodnotu, no stále disponujú výraznou bojovou hodnotou. Podľa Okamuru môžu tieto stroje slúžiť ešte niekoľko desaťročí.
Cenné referencie
O možnom záujme Ukrajiny informoval minulý týždeň český prezident Petr Pavel po návrate z návštevy Kyjeva. Uviedol, že ukrajinská strana navrhla odkúpenie štyroch z celkovo 24 lietadiel L-159, ktoré v súčasnosti využíva česká armáda. Podľa Pavla by takýto krok mohol byť aj príležitosťou pre výrobcu lietadiel získať cenné bojové referencie.
Súčasná vládna koalícia hnutí ANO, SPD a Motoristov sebe zaujíma k vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej agresii, výrazne zdržanlivejší postoj než predchádzajúci kabinet.