Kováčik otvorene o Huliakovej kritike: Žiaden minister sa nesprával takýmto absolútne neakceptovateľným spôsobom - VIDEO

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak minulý týždeň na anonymnej takmer trojminútovej nahrávke, ktorú dostal profil Futbalové zákulisie, otvorene kritizoval vedenie Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Priznal, že ho prezident SFZ Ján Kováčik nemá príliš v láske, keďže minister podľa svojich slov dbá na to, aby všetky financie, ktoré poskytne, šli na to, načo sú určené.
Zväz sa rozhodol na jeho vyjadrenie reagovať, stanovisko poskytol na svojom webe. Opísal to ako „dlhotrvajúcu snahu o neodôvodnený a neprípustný zásah štátneho orgánu do autonómie a rozhodovania najväčšieho národného športového zväzu“.
Chráni hodnoty
„SFZ je povinný konať v súlade so stanovami a predpismi organizácií FIFA a UEFA, vrátane zásadnej povinnosti zachovávať svoju nezávislosť, autonómiu a politickú neutralitu. Opakované verejné vyjadrenia, osobné útoky a politické stanoviská ministra môžu predstavovať zásah tretej strany do vnútorného fungovania SFZ v zmysle príslušných článkov Stanov FIFA a UEFA,“ píše zväz vo vyhlásení.
„Futbal si musí zachovať svoju autonómiu, profesionálnu integritu a nezávislosť od politických vplyvov. Voľby v rámci SFZ musia zostať výlučne vnútornou záležitosťou futbalovej rodiny na Slovensku a musia prebiehať bez vonkajšieho politického vplyvu, v súlade so stanovami SFZ, ako aj princípmi FIFA a UEFA. Našou ambíciou je naďalej budovať prostredie, v ktorom rozhodujú odborné argumenty, športové výsledky a profesionálne kritériá,“ uvádza sa tam ďalej.
K celej situácii sa vyjadril aj Kováčik. Myslí si, že ide o niečo ako Huliakovu osobnú pomstu. „Taktiež aj o to, aby mohol z titulu svojej ministerskej funkcie ovplyvňovať fungovanie najväčšieho národného športového zväzu tak, aby to vyhovovalo jemu a politickému subjektu, ktorý reprezentuje.“
Reakcia prezidenta SFZ
Kováčik ďalej priznal, že v zásade ide o zmes klamstiev, ničím nepreukázaných obvinení a poloprávd, ktoré neslúžia ničomu inému ako tejto snahe.
„Moju prácu a činnosť v rámci SFZ najlepšie poznajú ľudia vo futbalovom hnutí a poznajú ju dlhodobo. Vedia, že o všetkých podstatných veciach (vrátane ekonomiky) v zmysle našich Stanov a ďalších predpisov rozhoduje Konferencia SFZ ako jeho najvyšší orgán a že moje právomoci, tak ako aj v prípade všetkých ďalších najvyšších funkcionárov a orgánov, sú veľmi presne vymedzené,“ prezradil prezident SFZ, ktorým je od roku 2010.
„Počas môjho viac ako pätnásťročného pôsobenia vo funkcii som prišiel do kontaktu s dvanástimi ministrami, pod ktorých kompetenčne šport patril. S výnimkou toho ostatného sa nikto z nich, ani veľmi vzdialene, nesprával takýmto z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľným spôsobom, ktorý poškodzuje nielen SFZ a slovenský futbal, ale aj novovytvorené ministerstvo cestovného ruchu a športu. Budem robiť všetko pre to, aby futbal zostal nezávislý a chránený pred akýmkoľvek politickým tlakom, ktorý by mohol narušiť jeho autonómiu,“ doplnil Kováčik.
Prezident SFZ Ján Kováčik počas rozhovoru pre agentúru SITA v Športovom SITE.
SFZ si plní všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Zákona o športe, vrátane zákonných limitov pre použitie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako príspevku pre uznaný šport (PUŠ), píše zväz.
„Neexistuje teda reálny dôvod na to aby MCRaŠ odobralo SFZ akreditáciu ako národnému športovému zväzu,“ doplnilo futbalový zväz na svojej webstránke k Huliakovej kritike a hrozbe odobratia akreditácie.
Prehľad za rok 2025 – celková suma 14 581 033 EUR (podľa platnej zmluvy s MCRaŠ podľa záväzných zmluvných ukazovateľov a reálneho plnenia – zdroj SFZ):
Šport mládeže: minimálne: 1 635 292 EUR / reálne: 1 808 578 EUR
Rozvoj talentovaných športovcov: minimálne: 1 635 292 EUR / reálne: 2 244 463 EUR
Reprezentácia: minimálne: 2 044 116 EUR / reálne: 5 809 962 EUR
Správa resp. administratíva zväzu: maximálne: 2 233 112 EUR / reálne: 1 572 507 EUR
Iné(podpora regiónov, amatérskeho a profesionálneho futbalu, grassroots projekty, vzdelávanie, delegované osoby v súťažiach dospelých a iné):
3 145 523 EUR
Doteraz ukončené kontroly zo strany MCRaŠ sa skončili s nasledovnými výsledkami:
2023 – administratívna kontrola / suma na vrátenie: 0 EUR (zo sumy 13 727 864,00 EUR)
2023 – podrobná kontrola / suma na vrátenie: 4 459,71 EUR (zo sumy 13 727 864,00 EUR)
2024 – administratívna kontrola / suma na vrátenie: 3 762,00 EUR (zo sumy 16 225 148,00 EUR)
Kontextové detaily
„Kováčik bol v strate osem miliónov eur, napriek tomu, že dostáva 17 percent všetkých peňazí v rámci celého športu na Slovensku. Ja viem veľmi dobre, čo robia – fajčia trini daty a pijú tie najkvalitnejšie vína a pivo,“ začal Huliak v spomenutom videu.
Údajne až 30 percent všetkých financií, ktoré idú do slovenského futbalu, minie Kováčik na osobné účely. Prezidenta SFZ posielal do basy.
„Vlani išlo do zväzu 14,4 milióna eur zo Zákona o športe. Viete, koľko z týchto peňazí dostali kluby? Je to 1,4 milióna. Pýtam sa – kde sú tie financie?“ dodal minister Huliak v anonymnej nahrávke.
Celý incident sa stal len dva mesiace pred barážou o MS 2026. V nej sa Slováci postavia Kosovu a v prípade triumfu ešte lepšiemu z dvojice Turecko a Rumunsko. Oba duely by sa hrali v Bratislave.