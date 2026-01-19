Vzdanie sa funkcie členky Súdnej rady SR

Dana Jelinková Dudzíková, členka Súdnej rady Slovenskej republiky sa dnes listom, ktorý osobne doručila do rúk predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky Marcely Kosovej, vzdala funkcie členky súdnej rady. Mandát jej zaniká nasledujúcim dňom, teda 20. januára 2026.
Dana Jelinková Dudzíková bola za členku súdnej rady zvolená sudcami západoslovenského volebného obvodu 21. apríla 2022. Z dvanástich kandidátov sa umiestnila na treťom mieste. Mandátu sa ujala 1. júla 2022.
„Je mi veľmi ľúto, že sa Dana Jelinková Dudzíková vzdala funkcie členky súdnej rady. S podporou sudcov vykonala v súdnej rade veľa práce, bola aktívnou a neprehliadnuteľnou súčasťou súdnej rady. Veľmi výrazný bol jej prínos aj v oblasti etiky sudcov či v medzinárodnej oblasti. Súdnu radu dôstojne reprezentovala napríklad v rámci aktivít ENCJ a OECD. Hovorili sme spolu opakovane a dlho, nebolo to unáhlené rozhodnutie. Rozumiem jej dôvodom a chápem ju. Hoci som dúfala, že si to rozmyslí, “ uviedla predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
