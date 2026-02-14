Zimná olympiáda 2026 (sobota 14. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej, biatlon, Kapustík aj Žampa - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti môžu v sobotňajšom súboji proti Švédom spečatiť nečakaný, priamy postup do štvrťfinále olympijského turnaja. Matematika je jasná, zápasu play-off sa zverenci Vladimíra Orzságha vyhnú, ak získajú aspoň bod alebo neprehrajú o viac ako dva góly.
Od 10.00 sa v Bormiu ide obrovský slalom mužov aj s našim reprezentantom Andreaom Žampom a slovenské biatlonové kvarteto sa od 14.00 predstaví v šprinte na 7,5 km. Večer bude Hektor Kapustík skákať na veľkom mostíku.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- piatok 13. februára 2026
10.00 obrovský slalom mužov – 1. kolo: Andreas Žampa
12.10 hokej: Slovensko – Švédsko
13.30 obrovský slalom mužov – 2. kolo: Andreas Žampa
14.00 šprint biatlonistiek na 7,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová
18.45 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
19.57 skoky mužov na veľkom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík ???
Hektor Kapustík
K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.
Andreas Žampa
Pre prostredného z bratského tria to budú už štvrté ZOH. Skúsenosti už zbieral v Soči 2014, Pjongčangu 2018 aj Pekingu 2022. Bol už aj na siedmich svetových šampionátoch a v SP sa trikrát prebojoval do Top 20. Keďže Slovensko získalo medzi mužmi len jednu miestenku, jeho mladší brat Teo súťažiť nebude.
Anastasia Kuzminová
Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.
Paulína Bátovská Fialková
Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.
Ema Kapustová
Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.
Mária Remeňová
Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.