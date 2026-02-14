Zimná olympiáda 2026 (sobota 14. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej, biatlon, Kapustík aj Žampa - FOTO

V sobotu 14. februára môžu slovenskí hokejisti postúpiť priamo do štvrťfinále olympijského turnaja.
Biatlonistka Paulína Bátovská Fialková na zimnej olympiáde 2026.
Slovenská biatlonistka Paulina Batovská Fialková počas jedného z tréningov na zimnej olympiáde 2026. Anterselva, 9. február 2026. Foto: SITA/AP.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Slovenskí hokejisti môžu v sobotňajšom súboji proti Švédom spečatiť nečakaný, priamy postup do štvrťfinále olympijského turnaja. Matematika je jasná, zápasu play-off sa zverenci Vladimíra Orzságha vyhnú, ak získajú aspoň bod alebo neprehrajú o viac ako dva góly.

Od 10.00 sa v Bormiu ide obrovský slalom mužov aj s našim reprezentantom Andreaom Žampom a slovenské biatlonové kvarteto sa od 14.00 predstaví v šprinte na 7,5 km. Večer bude Hektor Kapustík skákať na veľkom mostíku.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • piatok 13. februára 2026

10.00 obrovský slalom mužov – 1. kolo: Andreas Žampa

12.10 hokej: Slovensko – Švédsko

13.30 obrovský slalom mužov – 2. kolo: Andreas Žampa

14.00 šprint biatlonistiek na 7,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

18.45 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
19.57 skoky mužov na veľkom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík ???

Milan Cortina Olympics Cross Country
Milan Cortina Olympics Speedskating
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Milan Cortina Olympics Cross Country

Hektor Kapustík

K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.

Kira Mária Kapustíková
Andreas Žampa

Pre prostredného z bratského tria to budú už štvrté ZOH. Skúsenosti už zbieral v Soči 2014, Pjongčangu 2018 aj Pekingu 2022. Bol už aj na siedmich svetových šampionátoch a v SP sa trikrát prebojoval do Top 20. Keďže Slovensko získalo medzi mužmi len jednu miestenku, jeho mladší brat Teo súťažiť nebude.

Anastasia Kuzminová

Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.

Paulína Bátovská Fialková

Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.

ZOH 2026: Slovenská olympijská výprava
Biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová (zľava hore), Ema Kapustová a Mária Remeňová (zľava dole), nominované v kategórii biatlon žien do slovenskej olympijskej výpravy na XXV. zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Bratislava, 28. január 2026. Foto: SITA/Facebook Slovenský olympijský tím.

Ema Kapustová

Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.

Mária Remeňová

Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.

