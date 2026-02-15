Slováci na olympiáde (program a výsledky - nedeľa 15. február): Biatlon, Kapustíková, obrovský slalom aj monoboby - FOTO

V nedeľu sú v akcii aj štyri slovenské biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová.
Kira Mária Kapustíková
Slovenská reprezentantka Kira Mária Kapustíková pred skokom v súťaži žien na strednom mostíku na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Predazzo, 7. február 2026. Foto: SITA/AP.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

V nedeľu sa na zimnej olympiáde ide obrovský slalom žien, v ktorom sa predstavia Rebeka Jančová a Katarína Šrobová. V biatlonovom areáli v Anterselve sa so slovenskou účasťou idú stíhacie preteky mužov aj žien. Na veľkom mostíku sa predstaví Kira Mária Kapustíková a v monoboboch Viktória Čerňanská.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • nedeľa 15. februára 2026

10.00 obrovský slalom žien – 1. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

10.00 monoboby žien – 1. jazda: Viktória Čerňanská

11.15 stíhacie preteky biatlonistov na 15 km: Jakub Borguľa

11.50 monoboby žien – 2. jazda: Viktória Čerňanská

13.30 obrovský slalom žien – 2. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová ???

14.45 stíhacie preteky biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

18.45 skoky žien na veľkom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na veľkom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková ???

Milan Cortina Olympics Speedskating
Milan Cortina Olympics Biathlon
Milan Cortina Olympics Biathlon
Milan Cortina Olympics Biathlon

Kira Mária Kapustíková

Má len 16 rokov a je prvou Slovenkou, ktorá bodovala v pretekoch Svetového pohára. Podarilo sa jej to v úvode januára v slovinskom Ljubne a napokon dostala prednosť pred Tamarou Mesíkovou. Miestenku na ZOH 2026 síce získala až dodatočne, napokon však na sever Talianska vycestuje spolu so starším bratom Hektorom.

Kira Mária Kapustíková
Kira Mária Kapustíková
Kira Mária Kapustíková

Anastasia Kuzminová

Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na zimnej olympiáde 2026
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na strelnici počas šprintu na 7,5 km na ZOH 2026 Miláno/Cortina. Anterselva, 14. február 2026. Foto: SITA/AP.
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová na zimnej olympiáde 2026
Vyčerpaná Anastasia Kuzminová v cieli šprintu biatlonistiek na 7,5 km na ZOH 2026 Miláno/Cortina. Anterselva, 14. február 2026. Foto: SITA/AP.

Paulína Bátovská Fialková

Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.

ZOH 2026: Slovenská olympijská výprava
Biatlonistky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová (zľava hore), Ema Kapustová a Mária Remeňová (zľava dole), nominované v kategórii biatlon žien do slovenskej olympijskej výpravy na XXV. zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Bratislava, 28. január 2026. Foto: SITA/Facebook Slovenský olympijský tím.

Ema Kapustová

Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.

Mária Remeňová

Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.

Jakub Borguľa

Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.

Rebeka Jančová

Pre mladú Zvolenčanku je to druhá zimná olympiáda, premiéru si odkrútila v Pekingu. Tam nedokončila slalom ani obrovský slalom, v super-G obsadila 39. priečku a v tímovej súťaži bola s výberom SR na 12. priečke. Vo Svetovom pohári jazdi najmä obrovský slalom, v ktorom sa ešte ani raz nedostala do 2. kola.

Rebeka Jančová na zimnej olympiáde 2026
Rebeka Jančová na zimnej olympiáde 2026
Rebeka Jančová na zimnej olympiáde 2026
Rebeka Jančová na zimnej olympiáde 2026

Katarína Šrobová

Najmenej skúsená z tria slovenských lyžiarok na olympiáde. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.

Viktória Čerňanská

V Pekingu 2022 bola najmladšia bobistka pod piatimi kruhmi a medzi monobobistkami skončila sedemnásta. Teraz ju čakajú hneď dve disciplíny, keďže bude súťažiť aj sama, aj v dvojboboch s atlétkou Luciou Mokrášovou. Má medaily z MSJ aj MEJ, strieborná bola aj na ZOH mládeže v Lausanne 2020. Rada má aj vodné športy, vo voľnom čase počúva hudbu a číta knihy.

