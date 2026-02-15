Slováci na olympiáde (program a výsledky - nedeľa 15. február): Biatlon, Kapustíková, obrovský slalom aj monoboby - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
V nedeľu sa na zimnej olympiáde ide obrovský slalom žien, v ktorom sa predstavia Rebeka Jančová a Katarína Šrobová. V biatlonovom areáli v Anterselve sa so slovenskou účasťou idú stíhacie preteky mužov aj žien. Na veľkom mostíku sa predstaví Kira Mária Kapustíková a v monoboboch Viktória Čerňanská.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- nedeľa 15. februára 2026
10.00 obrovský slalom žien – 1. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová
10.00 monoboby žien – 1. jazda: Viktória Čerňanská
11.15 stíhacie preteky biatlonistov na 15 km: Jakub Borguľa
11.50 monoboby žien – 2. jazda: Viktória Čerňanská
13.30 obrovský slalom žien – 2. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová ???
14.45 stíhacie preteky biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová
18.45 skoky žien na veľkom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na veľkom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková ???
Kira Mária Kapustíková
Má len 16 rokov a je prvou Slovenkou, ktorá bodovala v pretekoch Svetového pohára. Podarilo sa jej to v úvode januára v slovinskom Ljubne a napokon dostala prednosť pred Tamarou Mesíkovou. Miestenku na ZOH 2026 síce získala až dodatočne, napokon však na sever Talianska vycestuje spolu so starším bratom Hektorom.
Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík na zimnej olympiáde (skoky na lyžiach na ZOH 2026 - program a výsledky)
Anastasia Kuzminová
Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.
Biatlon na ZOH 2026: Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a ďalší Slováci - program a výsledky
Paulína Bátovská Fialková
Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.
Ema Kapustová
Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.
Mária Remeňová
Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.
Jakub Borguľa
Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.
Rebeka Jančová
Pre mladú Zvolenčanku je to druhá zimná olympiáda, premiéru si odkrútila v Pekingu. Tam nedokončila slalom ani obrovský slalom, v super-G obsadila 39. priečku a v tímovej súťaži bola s výberom SR na 12. priečke. Vo Svetovom pohári jazdi najmä obrovský slalom, v ktorom sa ešte ani raz nedostala do 2. kola.
Katarína Šrobová
Najmenej skúsená z tria slovenských lyžiarok na olympiáde. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.
Viktória Čerňanská
V Pekingu 2022 bola najmladšia bobistka pod piatimi kruhmi a medzi monobobistkami skončila sedemnásta. Teraz ju čakajú hneď dve disciplíny, keďže bude súťažiť aj sama, aj v dvojboboch s atlétkou Luciou Mokrášovou. Má medaily z MSJ aj MEJ, strieborná bola aj na ZOH mládeže v Lausanne 2020. Rada má aj vodné športy, vo voľnom čase počúva hudbu a číta knihy.