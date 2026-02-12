Zimná olympiáda 2026 (štvrtok 12. február): Program a výsledky Slovákov - Jančová a Danielová - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Iba dve slovenské reprezentantky z našej výpravy budú vo štvrtok v akcii na zimnej olympiáde. Od 11.30 sa v Cortine d’Ampezzo ide super-G a na štarte bude aj Rebeka Jančová. Od jednej popoludní sa ide „desiatka“ voľnou technikou a v štartovej listine je aj Mária Danielová.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- štvrtok 12. februára 2026
11.30 super-G žien: Rebeka Jančová
13.00 ženy 10 km voľnou technikou: Mária Danielová
Rebeka Jančová
Pre mladú Zvolenčanku je to druhá zimná olympiáda, premiéru si odkrútila pred štyrmi rokmi v Peking, kde nedokončila slalom ani obrovský slalom, v super-G obsadila 39. priečku a v tímovej súťaži bola s výberom SR na 12. priečke. Vo Svetovom pohári jazdi najmä obrovský slalom, v ktorom sa ešte ani raz nedostala do 2. kola.
Mária Danielová
V pretekoch Svetového pohára sa ešte nepredstavila, no vlani na MS v Nórsku si zmerala sily s najlepšími z celého sveta. Predtým, ako sa definitívne rozhodla pre beh na lyžiach, tak sa venovala futbalu, horolezectvu aj atletike.