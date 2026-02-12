Zimná olympiáda 2026 (štvrtok 12. február): Program a výsledky Slovákov - Jančová a Danielová - FOTO

Vo štvrtok 12. februára budú na olympiáde v akcii dve slovenské repezentantky.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Rebeka Jančová
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas tréningu ženského zjazdu na zimnej olympiáde. Cortina d'Ampezzo, 9. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Fotogaléria k článku:

Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
17 fotografií v galérii
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

Iba dve slovenské reprezentantky z našej výpravy budú vo štvrtok v akcii na zimnej olympiáde. Od 11.30 sa v Cortine d’Ampezzo ide super-G a na štarte bude aj Rebeka Jančová. Od jednej popoludní sa ide „desiatka“ voľnou technikou a v štartovej listine je aj Mária Danielová.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • štvrtok 12. februára 2026

11.30 super-G žien: Rebeka Jančová

13.00 ženy 10 km voľnou technikou: Mária Danielová

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Luge
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Luge
31 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Biathlon

Rebeka Jančová

Pre mladú Zvolenčanku je to druhá zimná olympiáda, premiéru si odkrútila pred štyrmi rokmi v Peking, kde nedokončila slalom ani obrovský slalom, v super-G obsadila 39. priečku a v tímovej súťaži bola s výberom SR na 12. priečke. Vo Svetovom pohári jazdi najmä obrovský slalom, v ktorom sa ešte ani raz nedostala do 2. kola.

Mária Danielová

V pretekoch Svetového pohára sa ešte nepredstavila, no vlani na MS v Nórsku si zmerala sily s najlepšími z celého sveta. Predtým, ako sa definitívne rozhodla pre beh na lyžiach, tak sa venovala futbalu, horolezectvu aj atletike.

Okruhy tém: Beh na lyžiach Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku) Zjazdové lyžovanie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk