Slováci na olympiáde (program a výsledky - streda 18. február): Hokej proti Nemecku, Petra Vlhová a biatlon - FOTO

Streda 18. február na olympiáde je v znamení štvrťfinále mužského hokejového turnaja a Slováci hrajú od 12.10 proti Nemcom. Už o 10.00 štartuje slalom žien aj s Petrou Vlhovou a Katarínou Šrobovou. Ženské kvarteto Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová sa predstaví v štafete biatlonistiek.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- streda 18. februára 2026
9.45 tímový šprint: Peter Hinds, Tomáš Cenek
10.00 slalom žien – 1. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová
13.30 slalom žien – 2. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová ???
12.10 Hokej (štvrťfinále): Slovensko – Nemecko
14.45 štafeta biatlonistiek na 4×6 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová
Petra Vlhová
Skúsená 30-ročná Liptáka v Taliansku obhajuje zlatú medailu zo slalomu. Do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýba už viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena. Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) môže v Cortina d’Ampezzo len milo prekvapiť.
Katarína Šrobová
Najmenej skúsená z tria slovenských reprezentantiek. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.
Anastasia Kuzminová
Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.
Paulína Bátovská Fialková
Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.
Ema Kapustová
Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.
Mária Remeňová
Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.
Peter Hinds
Syn Američana a Slovenky, ktorý vyrastal na Aljaške. Špecialista na dlhé trate, ktorý však na snehu začínal ako zjazdár. V behu sa postupne prepracoval medzi najlepších univerzitných pretekárov v USA. Po škole nemal v zámorí podporu, preto sa rozhodol reprezentovať Slovensko, ktorého pas má len od leta 2025.
Tomáš Cenek
Najmladší zo slovenskej výpravy v behu na lyžiach. Má len 18 rokov a medzi seniormi ešte neštartoval na žiadnom z vrcholných podujatí. Pod piatimi kruhmi teda bude len zbierať skúsenosti a nemožno od neho očakávať veľké veci. Vlani sa predstavil EYOF-e v Gruzínsku a v šprinte skončil desiaty. V minulosti reprezentoval aj Česko.