Zimná olympiáda 2026 (sobota 7. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis, Kira Mária Kapustíková - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimná olympiáda 2026: Program Slovákov po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
V Miláne aj Cortine sa v piatok rozhorel olympijský oheň, ZOH 2026 otvoril veľkolepý ceremoniál a v sobotu 7. februára sú zo Slovákov v akcii Jozef Ninis a Kira Mária Kapustíková – sánkar, ktorý píše slovenský históriu a debutantka pod piatimi kruhmi.
Zimnú olympiádu zahájil veľkolepý otvárací ceremoniál, oheň horí pri Oblúku mieru aj v Cortine - FOTO
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- sobota 7. februára 2026
17.00 sánkari – 1. jazda: Jozef Ninis
18.32 sánkari – 2. jazda: Jozef Ninis
18.45 skoky žien na strednom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na strednom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková
Kira Mária Kapustíková
Mladá 16-ročná slovenská reprezentantka najprv na hrách v Taliansku štartovať nemala, ale jej účasť sekcia severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) schválila súlade s platným Nominačným predpisom a po odbornom vyhodnotení aktuálnej výkonnosti, výsledkov a pripravenosti športovkýň. Rozhodnutiu predchádzalo udelenie dodatočnej miestenky pre Slovensko v skokoch na lyžiach žien Medzinárodnou lyžiarskou a snoubordovou federáciou na základe realokácie olympijských kvót.
„Spočiatku som tomu ani neverila a doteraz o tom iba snívala. Je to pre mňa veľká česť reprezentovať Slovensko na olympijských hrách. Som veľmi rada, že tam môžem ísť. Chcem si to čo najviac užiť, ale zároveň podať čo najlepší výkon,“ uviedla Kira Mária Kapustíková v reakcii vo videu ZSL.
Zväz uviedol, že Kira Mária Kapustíková potvrdila svoj potenciál v druhej polovici sezóny, keď vo Svetovom pohári v slovinskom Ľubne obsadila 17. a 21. miesto.
„Išlo o najlepšie výsledky slovenskej skokanky v olympijskom cykle a prvé body ženskej skokanky vo Svetovom pohári, pričom Kira patrí medzi najmladšie pretekárky v štartovom poli. Zároveň bolo rozhodnuté, že členom realizačného tímu ženskej reprezentácie na ZOH 2026 bude hlavný tréner žien Vladimír Frák, ktorý zabezpečí odborné vedenie a prípravu pretekárky počas ZOH,“ píše sa v stanovisku.
Jozef Ninis
Šiestou účasťou na zimných hrách Jozef Ninis píše slovenskú olympijskú históriu, vyrovnáva rekord kajakára Erika Vlčeka a vo veku 44 rokov je najstarším členom slovenskej výpravy. Rodák z Čadce však ani po dvoch dekádach na svetovej scéne neskrýva, že jeho kariéra sa rodila a prebiehala v podmienkach, ktoré boli ďaleko od ideálu.
Začiatky sánkarskej dráhy boli pritom takmer náhodné. „V Čadci, kde som vyrastal, neboli nejaké veľké možnosti na športovanie. Pamätám si lyžiarsky vlek a klzisko,“ spomína Ninis v rozhovore pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). K sánkovaniu sa dostal ako desaťročný školák, keď do školy prišli verbovať tréneri. „Po skúšaní na tréningových táboroch z troch várok vybrali najsľubnejších a bol som medzi nimi aj ja,“ dodáva.
Nábor bol podľa jeho slov skôr o odvahe než o fyzických testoch. „Ukázali nám plagát, na ktorom bol mužský štart v Lotyšsku vysoký ako päťposchodový panelák a povedali, aby sme prišli,“ opisuje s úsmevom. Zatiaľ čo mnohých odradili zranenia, jeho pohltilo dobrodružstvo. „Asi o dva týždne po nábore som vyhral majstrovstvá Slovenska mladších žiakov. A vo mne to vzbudilo túžbu dostať sa na ZOH.“
Prvé olympijské hry zažil v Turíne 2006 a dnes má na konte už päť účastí. Radosť z nich však sprevádza aj frustrácia. „Som trochu deprimovaný z toho, že za 20 rokov od ZOH v Turíne ako keby sme stále robili na kolene,“ priznáva otvorene. Najväčším problémom bola podľa neho absencia domácej dráhy a materiálne zázemie. „Jednoducho, keď nemáš dobré, rýchle sánky, tak na nich nemôžeš jazdiť rýchlo. Môžeš byť najlepší pretekár, ale keď sánky pod tebou nejdú, môžeš sa aj pokrájať na kúsky. Konkurencia využíva poznatky z výskumných ústavov a univerzít, nový materiál. A kde sme my?“
Vývoj techniky na Slovensku podľa Ninisa naráža na financie. „Chýbajú peniaze na materiál, ktorý je veľmi drahý,“ hovorí a dodáva, že mnohé veci si robia sami. „Veľmi dôležitá je aj geometria a, samozrejme, tréningy, či potom brúsenie nožov, ktoré si tiež robíme sami. Vyspelým sánkarským krajinám nemôžeme konkurovať.“
O to dôležitejšie sú pre neho pozitívne správy z dejiska olympiády. Nový ľadový tobogan v Cortine si vyskúšal už na jar. „Je nielen nad očakávania mňa, ale aj ostatných športovcov a funkcionárov,“ hodnotí dráhu. „Za ten týždeň, čo sme v Cortine jazdili, nebol žiadny väčší problém. Ani pády a zranenia. Dojmy boli naozaj dobré.“
Najkrajšie spomienky má stále spojené so Soči 2014. „Odtiaľ mám dodnes najlepšie a najkrajšie dojmy,“ hovorí Ninis. „Skončil som dvadsiaty a pri premiére súťaže v miešanej štafete sme boli na peknej desiatej priečke. Konečne som mohol využiť ruský jazyk zo základnej školy.“