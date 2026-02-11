Zimná olympiáda 2026 (streda 11. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej a idú aj biatlonistky Kuzminová a Bátovská Fialková - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
V stredu na zimnej olympiáde štartuje hokejový turnaj mužov a prvým zápasom je súboj Slovenska proti Fínsku. V Anterselve sa idú vytrvalostné preteky biatlonistiek na 15 km so štartom o 14:15 a štvornásobnou slovenskou účasťou (Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Mária Remeňová). V ľadovom koryte sa v ženských dvojiciach predstavia Viktória Praxová s Desanou Špitzovou a v súťaži mužov to budú Bruno Mick a Christián Bosman.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- streda 11. februára 2026
14.15 vytrvalostné preteky biatlonistiek na 15 km: Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Mária Remeňová
16.40 hokej: Slovensko – Fínsko
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? (program, výsledky, tabuľka skupiny) - VIDEO, FOTO
17.00 ženské dvojice – 1. jazda: Viktória Praxová, Desana Špitzová
17.51 mužské dvojice – 1. jazda: Bruno Mick, Christián Bosman
18.53 ženské dvojice – 2. jazda: Viktória Praxová, Desana Špitzová
19.44 mužské dvojice – 2. jazda: Bruno Mick, Christián Bosman
Anastasia Kuzminová
Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.
Paulína Bátovská Fialková
Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.
Biatlon na ZOH 2026: Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a ďalší Slováci - program a výsledky
Ema Kapustová
Debutanka na ZOH, ktorá na ME 2024 v Osrblí získala bronz vo vytrvalostných pretekoch a má aj dve strieborné medaily z MSJ 2024. Jednou z jej záľub je kreslenie, rada má aj varenie a pečenie. Rodáčka z Revúcej sa športu venuje od roku 2013.
Mária Remeňová
Dvadsaťpäťročnú rodáčku z Dolného Kubína čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Jej najväčšími úspechmi sú 6. miesto v štafete na 4×7,5 km na MS 2025 a 6. miesto vo vytrvalostných pretekoch na MEJ 2022. Jej športovými vzormi sú Anastasia Kuzminová a Michael Jordan, z filmov si najradšej pozrie Pirátov z Karibiku.
Viktória Praxová
Devätnásťročná Popradčanka ide na ZOH premiérovo a v súťažiť bude v novovzniknutej disciplíne ženských dvojíc s Desanou Špitzovou. V roku 2024 na ZOH mládeže bola medzi jednotlivkyňami na 25. mieste a v štafete družstiev prispela k 7. miestu.
Desana Špitzová
Mladá športovkyňa bude v Taliansku zbierať skúsenosti v súťaži ženských dvojíc s Viktóriou Praxovou. Jej doterajším vrcholom je 29. pozícia medzi jednotlivkyňami na ZOH mládeže 2024.
Bruno Mick
Osemnásťročný rodák z Popradu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a pod päť kruhov ide premiérovo. Vlani sa s Christiánom Bosmanom stali majstrami Európy v kategórii mužov do 23 rokov. Má rád turistiku a lezenie, jeho športový vzor je niekdajší jamajský šprintér Usain Bolt.
Christián Bosman
Týždeň pred ZOH 2026 oslávil tento Spišiak 21. narodeniny. Súťaži spolu s Brunom Mickom a v roku 2025 sa stali majstrami Európy v kategórii mužov do 23 rokov. Aj pod piatimi kruhmi budú súťažiť v dvojsedadlových saniach mužov.