Kedy na olympiáde ide Petra Vlhová slalom a Andreas Žampa obrovský slalom? (zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 - program a výsledky)

Petra Vlhová, Andreas Žampa, Rebeka Jančová a Katarína Šrobová na zimnej olympiáde Miláno / Cortina 2026.
Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová so zlatou olympijskou medailou za triumf v slalome. Peking, 9. február 2022. Foto: SITA/AP.
Zjazdové lyžovanie v rámci zimnej olympiády 2026 hostí Cortina d’Ampezzo, kde o cenné kovy bojujú ženy a tiež Bormio, tu sa konajú mužské preteky. Zraky Slovákov sa upierajú najmä na Petru Vlhová, ktorá by sa po dlhej pauze zavinenej zraneným mala vrátiť do súťažného kolotoča.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 – program a výsledky

Nedeľa 8. februára 2026

11.30 zjazd žien: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

Utorok 10. februára 2026

10.30 zjazd – tímová kombinácia žien
14.00 slalom – tímová kombinácia žien

Štvrtok 12. februára 2026

11.30 super-G žien: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

Sobota 14. februára 2026

10.00 obrovský slalom mužov – 1. kolo: Andreas Žampa
13.30 obrovský slalom mužov – 2. kolo: Andreas Žampa ???

Nedeľa 15. februára 2026

10.00 obrovský slalom žien – 1. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová
13.30 obrovský slalom žien – 2. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová ???

Streda 18. februára 2026

10.00 slalom žien – 1. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová
13.30 slalom žien – 2. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová ???

Petra Vlhová

Skúsená 30-ročná Liptáčka v Taliansku obhajuje zlatú medailu zo slalomu. Pred štyrmi rokmi cestovala do Pekingu vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýba už viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena. Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) môže v Cortina d’Ampezzo len milo prekvapiť.

Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Andreas Žampa

Pre prostredného z bratského tria to sú už štvrté ZOH. Skúsenosti zbieral v Soči 2014, Pjongčangu 2018 aj Pekingu 2022. Bol už aj na siedmich svetových šampionátoch a v SP sa trikrát prebojoval do Top 20. Keďže Slovensko získalo medzi mužmi len jednu miestenku, jeho mladší brat Teo súťažiť nebude.

Rebeka Jančová

Pre mladú Zvolenčanku to sú druhé ZOH, premiéru si odkrútila v Pekingu. Tam nedokončila slalom ani obrovský slalom, v super-G obsadila 39. priečku a v tímovej súťaži bola s výberom SR na 12. priečke. Vo Svetovom pohári jazdi najmä obrovský slalom, v ktorom sa ešte ani raz nedostala do 2. kola.

Katarína Šrobová

Najmenej skúsená z tria slovenských reprezentantiek. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.

