Zimná olympiáda 2026 (nedeľa 8. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis aj biatlon štafeta - FOTO

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Na zimnej olympiáde v nedeľu prvýkrát štartujú biatlonisti a biatlonistky – v Anterselve sa od 14.05 ide miešaná štafeta na 4×6 km a za Slovensko nastúpia Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastastia Kuzminová a Paulína Bátovská Fialková).
V skiatlone mužov na 10+10 km sa predstaví Peter Hinds a svoju derniéru pod piatimi kruhmi absolvuje Jozef Ninis, ktorému po sobote v súťaži sánkarov patrila 20. pozícia, ak si ju nezhorší, tak sa predstaví nielen v tretej, ale aj vo štvrtej jazde.
Súťaž sánkarov na ZOH 2026 vedie Nemec Langenhan, slovenský rekordér Ninis cítil stres a je dvadsiaty - FOTO
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- nedeľa 8. februára 2026
12.30 skiatlon mužov na 10+10 km: Peter Hinds
14.05 miešaná štafeta biatlonistov na 4×6 km (Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková)
17.00 sánkari – 3. jazda: Jozef Ninis
18.34 sánkari – 4. jazda: Jozef Ninis ???
Zimná olympiáda 2026 (sobota 7. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis, Kira Mária Kapustíková - FOTO
Peter Hinds
Syn Američana a Slovenky, ktorý vyrastal na Aljaške. Špecialista na dlhé trate, ktorý však na snehu začínal ako zjazdár. V behu sa postupne prepracoval medzi najlepších univerzitných pretekárov v USA. Po škole nemal v zámorí podporu, preto sa rozhodol reprezentovať Slovensko, ktorého pas má len od leta 2025.
Jakub Borguľa
Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.
Šimon Adamov
Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH cestuje prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.
Anastasia Kuzminová
Šesťnásobná medailistka zo ZOH, na jej konte sú na tomto fóre tri zlaté aj tri strieborné cenné kovy. Z MS si vybojovala zlato, striebro aj bronz. Dvojnásobná mamička chýbala pod piatimi kruhmi v Pekingu 2022, keďže v tom čase bola na športovom „dôchodku“, je však späť a pripravená bojovať za slovenské farby.
Paulína Bátovská Fialková
Dvojnásobná vicemajsterka Európy z roku 2016 je už mamička a po pôrode sa vrátila do súťažného diania. Jej individuálnym olympijským maximom je 5. priečka z vytrvalostných pretekov v Pjongčangu 2018. Vybojovala si tiež množstvo medailí na MS v letnom biatlone a desaťkrát bola vo Svetovom pohári v Top 10.
Jozef Ninis
Šiestou účasťou na zimných hrách Jozef Ninis píše slovenskú olympijskú históriu, vyrovnáva rekord kajakára Erika Vlčeka a vo veku 44 rokov je najstarším členom slovenskej výpravy. Rodák z Čadce však ani po dvoch dekádach na svetovej scéne neskrýva, že jeho kariéra sa rodila a prebiehala v podmienkach, ktoré boli ďaleko od ideálu.
Začiatky sánkarskej dráhy boli pritom takmer náhodné. „V Čadci, kde som vyrastal, neboli nejaké veľké možnosti na športovanie. Pamätám si lyžiarsky vlek a klzisko,“ spomína Ninis v rozhovore pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). K sánkovaniu sa dostal ako desaťročný školák, keď do školy prišli verbovať tréneri. „Po skúšaní na tréningových táboroch z troch várok vybrali najsľubnejších a bol som medzi nimi aj ja,“ dodáva.
Nábor bol podľa jeho slov skôr o odvahe než o fyzických testoch. „Ukázali nám plagát, na ktorom bol mužský štart v Lotyšsku vysoký ako päťposchodový panelák a povedali, aby sme prišli,“ opisuje s úsmevom. Zatiaľ čo mnohých odradili zranenia, jeho pohltilo dobrodružstvo. „Asi o dva týždne po nábore som vyhral majstrovstvá Slovenska mladších žiakov. A vo mne to vzbudilo túžbu dostať sa na ZOH.“
Prvé olympijské hry zažil v Turíne 2006 a dnes má na konte už päť účastí. Radosť z nich však sprevádza aj frustrácia. „Som trochu deprimovaný z toho, že za 20 rokov od ZOH v Turíne ako keby sme stále robili na kolene,“ priznáva otvorene.
Najväčším problémom bola podľa neho absencia domácej dráhy a materiálne zázemie. „Jednoducho, keď nemáš dobré, rýchle sánky, tak na nich nemôžeš jazdiť rýchlo. Môžeš byť najlepší pretekár, ale keď sánky pod tebou nejdú, môžeš sa aj pokrájať na kúsky. Konkurencia využíva poznatky z výskumných ústavov a univerzít, nový materiál. A kde sme my?“
Šiestykrát na olympiáde a stále „na kolene“. Jozef Ninis ide do Milána ako 44-ročný rekordér
Vývoj techniky na Slovensku podľa Ninisa naráža na financie. „Chýbajú peniaze na materiál, ktorý je veľmi drahý,“ hovorí a dodáva, že mnohé veci si robia sami. „Veľmi dôležitá je aj geometria a, samozrejme, tréningy, či potom brúsenie nožov, ktoré si tiež robíme sami. Vyspelým sánkarským krajinám nemôžeme konkurovať.“
O to dôležitejšie sú pre neho pozitívne správy z dejiska olympiády. Nový ľadový tobogan v Cortine si vyskúšal už na jar. „Je nielen nad očakávania mňa, ale aj ostatných športovcov a funkcionárov,“ hodnotí dráhu. „Za ten týždeň, čo sme v Cortine jazdili, nebol žiadny väčší problém. Ani pády a zranenia. Dojmy boli naozaj dobré.“
Najkrajšie spomienky má stále spojené so Soči 2014. „Odtiaľ mám dodnes najlepšie a najkrajšie dojmy,“ hovorí Ninis. „Skončil som dvadsiaty a pri premiére súťaže v miešanej štafete sme boli na peknej desiatej priečke. Konečne som mohol využiť ruský jazyk zo základnej školy.“