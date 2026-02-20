Fričová vypadla v osemfinále skikrosu žien, ZOH 2026 sa pre ňu skončili

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská reprezentantka Nikola Fričová už má za sebou účinkovanie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V kvalifikácii pre nasadzovanie dosiahla 28. najlepší čas, vo vyraďovacej časti neprešla cez osemfinále a ZOH sa pre ňu skončili.
Dovedna sa v súťaži predstavilo 32 žien. Na základe výsledku v kvalifikácii zaradili Fričovú do tretej osemfinálovej jazdy, celkovo sa ich uskutočnilo až osem. Ďalej do štvrťfinále postúpili z každej len dve najlepšie skikrosárky.
Skialpinistka Jagerčíková nepostúpila na ZOH 2026 do finále, zradilo ju druhé depo - FOTO
Súperkami Fričovej boli Švajčiarka Talina Gantenbeinová, Francúzka Anouck Errardová a Rakúšanka Christina Födermayrová. Tie v kvalifikácii pre nasadzovanie obsadili 5., 12. resp. 21. miesto. Do štvrťfinále sa napokon dostali obe papierové favoritky – Gantenbeinová a Errardová.
Osemfinále sa začalo na pravé poludnie, hneď potom nasledovali štvrťfinále, semifinále aj finále.