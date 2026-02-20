Fričová vypadla v osemfinále skikrosu žien, ZOH 2026 sa pre ňu skončili

Na štarte kvalifikácie pre nasadzovanie bolo dovedna 32 pretekárok a Slovenka dosiahla 28. najlepší čas.
Nikola Fričová
Slovenská reprezentantka Nikola Fričová v kvalifikácii skikrosu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP
Taliansko Lyžovanie Lyžovanie z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenská reprezentantka Nikola Fričová už má za sebou účinkovanie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V kvalifikácii pre nasadzovanie dosiahla 28. najlepší čas, vo vyraďovacej časti neprešla cez osemfinále a ZOH sa pre ňu skončili.

Nikola Fričová
Slovenská reprezentantka Nikola Fričová v kvalifikácii skikrosu žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Foto: SITA/AP

Dovedna sa v súťaži predstavilo 32 žien. Na základe výsledku v kvalifikácii zaradili Fričovú do tretej osemfinálovej jazdy, celkovo sa ich uskutočnilo až osem. Ďalej do štvrťfinále postúpili z každej len dve najlepšie skikrosárky.

Súperkami Fričovej boli Švajčiarka Talina Gantenbeinová, Francúzka Anouck Errardová a Rakúšanka Christina Födermayrová. Tie v kvalifikácii pre nasadzovanie obsadili 5., 12. resp. 21. miesto. Do štvrťfinále sa napokon dostali obe papierové favoritky – Gantenbeinová a Errardová.

Osemfinále sa začalo na pravé poludnie, hneď potom nasledovali štvrťfinále, semifinále aj finále.

