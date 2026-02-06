Zimná olympiáda (otvárací ceremoniál): Svetové hviezdy a vlajkonosiči Tatar a Čerňanská. Kto zapáli oheň? - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo sa v piatok oficiálne začínajú veľkolepým otváracím ceremoniálom na štadióne San Siro. Geograficky najrozptýlenejšie hry v histórii štartujú trojhodinovou šou, ktorá prepojí Miláno s ďalšími dejiskami v Alpách a Dolomitoch vrátane Cortiny d’Ampezzo.
Pocta aj pre taliansky dizajn a módu
Ústrednou témou ceremoniálu je harmónia – symbolické prepojenie moderného veľkomesta so zasneženými horami. Novinkou je aj to, že približne 2 900 športovcov nebude pochodovať spoločne na jednom mieste, ale v dejiskách, ktoré sú najbližšie k miestu, kde budú súťažiť – v Cortine, Livigne a Predazze, aby sa minimalizovalo cestovanie.
„Otvorenie ponúka jedinečnú platformu na šírenie pozitívnych, nie rozdeľujúcich posolstiev,“ uviedol kreatívny riaditeľ ceremoniálu Marco Balich, ktorý má na konte aj úvod ZOH v Turíne 2006. Dodal, že šou „porozpráva príbeh mladej a modernej krajiny, ktorá sa pozerá do budúcnosti, bez nostalgického návratu k Dolce Vita“. Poctu má dostať aj taliansky dizajn a móda, vrátane odkazu zosnulého Giorgia Armaniho.
Andrea Bocelli aj Mariah Carey
Na pódiu vystupujú svetové hviezdy – americká speváčka Mariah Carey, taliansky tenor Andrea Bocelli a čínsky klavirista Lang Lang. Ceremoniál pritiahne stovky miliónov divákov po celom svete a aj množstvo politických špičiek. Medzi hosťami sú americký viceprezident JD Vance či minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Ladies & Gentlemen…
MARIAH!! 🔥@MariahCarey sings „Nel blu, dipinto di blu“!!#MilanoCortina2026#Olympics#OpeningCeremonypic.twitter.com/PARknHCFlu
— Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová, pre ktorú ide o prvé hry vo funkcii, vyjadrila želanie, aby „čokoľvek, čo by mohlo hry rozptyľovať, zostalo bokom“.
Narážala tým na hnev v Taliansku po tom, čo vyšlo najavo, že agenti Imigračného a colného úradu Spojených štátov (ICE) budú mať na hrách „poradenskú“ úlohu. Talianske úrady však zdôraznili, že na ich území nebudú mať žiadne operačné právomoci.
🚨VIDEO NEWS RELEASE 🚨
The #MilanoCortina2026 flame lit up Milan on the final day of the #OlympicTorchRelay, carried by President Coventry, Honorary President Bach, Emma Terho, Anita DeFrantz and Yao Ming.🔥
🔗https://t.co/wPX41jzEJmpic.twitter.com/0BHeVWw9ca
— IOC MEDIA (@iocmedia) February 6, 2026
Kto zapáli olympijský oheň?
Diskusiu ešte viac rozprúdila americká snoubordová hviezda Chloe Kimová, ktorá po príchode do Talianska vyhlásila, že je hrdá na krajinu, ktorá je „najsilnejšia vtedy, keď prijíma rozmanitosť, dôstojnosť a nádej“, čím sa zjavne zamerala na zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa proti imigrácii.
„Moji rodičia opustili Južnú Kóreu, aby hľadali lepšiu budúcnosť pre svoju rodinu. Zanechali za sebou všetko, čo poznali, aby sme s mojimi sestrami mohli jedného dňa žiť americký sen,“ dodala.
Pozornosť sa sústreďuje aj na posledných nositeľov olympijského ohňa, ktorých mená organizátori úzkostlivo strážia. Oheň má naraz zapáliť dva kotly inšpirované uzlami Leonarda da Vinciho – jeden pod milánskym Oblúkom mieru a druhý na námestí Piazza Dibona v Cortine. V zákulisí sa špekuluje o legendách talianskeho lyžovania Albertovi Tombovi a Deborah Compagnoniovej.
Vlajkonosiči Slovenska – Tomáš Tatar a Viktória Čerňanská
Slovenskú výpravu počas defilé krajín privedú hokejový útočník Tomáš Tatar a bobistka Viktória Čerňanská.
Tomáš Tatar
Azda najskúsenejší hráč vo výbere trénera Vladimíra Orzságha. Rodák z Ilavy má 35 rokov, z nich 15 strávil v najlepšej hokejovej lige sveta NHL. Prestížneho Stanleyho pohára sa však nedočkal. Aktuálne pôsobí vo švajčiarskom klube EV Zug. V 79 stretnutiach v drese Slovenska strelil 19 gólov.
Tatar bude po Petrovi Šťastnom, Róbertovi Petrovickom, Žigmundovi Pálffym, Zdenovi Chárovi a Marekovi Hrivíkovi šiestym hokejistom, ktorý na slávnostnom otvorení ZOH ponesie slovenskú vlajku. Viktória Čerňanská je prvou zástupkyňou bobového športu v tejto pozícii. Tatar pôjde s vlajkou na milánskom San Sire, Čerňanská v Cortine d’Ampezzo.
Viktória Čerňanská
V Pekingu 2022 bola najmladšia bobistka pod piatimi kruhmi a medzi monobobistkami skončila sedemnásta. Teraz ju čakajú hneď dve disciplíny, keďže bude súťažiť aj sama, aj v dvojboboch s atlétkou Luciou Mokrášovou. Má medaily z MSJ aj MEJ, strieborná bola aj na ZOH mládeže v Lausanne 2020. Rada má aj vodné športy, vo voľnom čase počúva hudbu a číta knihy.
V rámci politiky rodovej rovnosti, ktorú presadzuje Medzinárodný olympijský výbor (MOV), majú v každej výprave právo niesť vlajku spoločne muž a žena. Čerňanská, strieborná medailistka zo ZOH mládeže v Lausanne 2020, skladala pred odchodom na ZOH 2022 v Pekingu sľub do rúk prezidentky Zuzany Čaputovej.
Vlajkonosiči Slovenska na otváracích ceremoniáloch ZOH:
Lillehammer 1994: Peter Šťastný (hokej)
Nagano 1998: Ivan Bátory (beh na lyžiach)
Salt Lake City 2002: Róbert Petrovický (hokej)
Turín 2006: Walter Marx mladší (sánkovanie)
Vancouver 2010: Žigmund Pálffy (hokej)
Soči 2014: Zdeno Chára (hokej)
Pjongčang 2018: Veronika Velez-Zuzulová (zjazdové lyžovanie)
Peking 2022: Katarína Šimoňáková (sane) a Marek Hrivík (hokej)
Miláno a Cortina d’Ampezzo 2026: Viktória Čerňanská (boby) a Tomáš Tatar (hokej)