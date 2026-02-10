Zimná olympiáda 2026 (utorok 10. február): Program a výsledky Slovákov - Petra Vlhová, Adam Hagara a ďalší - FOTO

V utorok 10. februára sa na olympiáde predstavia viacerí slovenskí reprezentanti.
Petra Vlhová, zimná olympiáda v Pekingu, slalom
Foto: SITA/AP.
Olympijská šampiónka v slalome spred štyroch rokov Petra Vlhová sa v utorok vracia do súťažného kolotoča. Ak Katarína Šrobová zvládne zjazd v rámci tímovej kombinácie, ktorý je na programe od 10.30, tak sa skúsená Liptáčka postaví na štart slalomu, ten sa ide popoludní od 14.00.

V akcii sú zo Slovákov aj Peter Hinds a Tomáš Cenek a kvalifikáciu šprintu žien klasickou technikou absolvuje Mária Danielová. Mladučká Lea Popovičová by si na 500 m rada zlepšila osobný rekord výkonom pod 45 sekúnd a biatlonista Šimon Adamov sa postaví na štart vytrvalostných pretekov na 20 km. Premiéra pod piatimi kruhmi čaká v utorok na krasokorčuliara Adama Hagaru.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • utorok 10. februára 2026

9.15 kvalifikácia šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová
9.55 kvalifikácia šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek

10.30 zjazd – tímová kombinácia žien: Katarína Šrobová

10.30 kvalifikácie v šortreku žien na 500 m: Lea Popovičová

11.45 štvrťfinále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
12.15 štvrťfinále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???
12.45 semifinále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
12.57 semifinále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???
13.13 finále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
13.25 finále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???

13.30 vytrvalostné preteky biatlonistov na 20 km: Šimon Adamov

14.00 slalom – tímová kombinácia žien: Petra Vlhová

18.30 krátky program mužov: Adam Hagara

Mária Danielová

V pretekoch Svetového pohára sa ešte nepredstavila, no vlani na MS v Nórsku si zmerala sily s najlepšími z celého sveta. Predtým, ako sa definitívne rozhodla pre beh na lyžiach, tak sa venovala futbalu, horolezectvu aj atletike.

Peter Hinds

Syn Američana a Slovenky, ktorý vyrastal na Aljaške. Špecialista na dlhé trate, ktorý však na snehu začínal ako zjazdár. V behu sa postupne prepracoval medzi najlepších univerzitných pretekárov v USA. Po škole nemal v zámorí podporu, preto sa rozhodol reprezentovať Slovensko, ktorého pas má len od leta 2025.

Tomáš Cenek

Najmladší zo slovenskej výpravy v behu na lyžiach. Má len 18 rokov a medzi seniormi ešte neštartoval na žiadnom z vrcholných podujatí. Pod piatimi kruhmi teda bude len zbierať skúsenosti a nemožno od neho očakávať veľké veci. Vlani sa predstavil EYOF-e v Gruzínsku a v šprinte skončil desiaty. V minulosti reprezentoval aj Česko.

Katarína Šrobová

Najmenej skúsená z tria slovenských reprezentantiek. Vo Svetovom pohári má na svojom konte iba jediný štart, v slalome v Špindlerovom Mlyne nedokončila prvé kolo. Medzi seniormi na MS ani ZOH ešte neštartovala, v Európskom pohári ani na MSJ sa nepriblížila k pódiu.

Lea Popovičová

Mladučká Prešovčanka o jedinú miestenku na ZOH 2026 bojovala s Tamarou Tokárovou, v jej prospech hovorili lepšie výsledky v kľúčových súťažiach. V úvode januára sa predstavila ME v Holandsku, kde sa však na 500 m ani na 1 500 m nedostala do finále. V Taliansku sa predstaví na 500 m a rada by si tam zlepšila osobný rekord výkonom pod 45 sekúnd.

Šimon Adamov

Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH cestuje prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.

Petra Vlhová

Skúsená 30-ročná Liptáka bude v Taliansku obhajovať zlatú medailu zo slalomu. Do Pekingu 2022 cestovala vo výbornej forme a očakával sa od nej cenný kov, teraz je situácia odlišná. Na súťažných svahoch chýba už viac ako dva roky, počas ktorých sa zotavovala z vážneho zranenia kolena. Držiteľka šiestich medailí z MS (1-4-1) môže v Cortina d’Ampezzo len milo prekvapiť.

Adam Hagara

Mladý Trnavčan ešte na ZOH neštartoval. Aj keď má len 19 rokov, za sebou už má päť seniorských majstrovstiev Európy a štyri svetové šampionáty. Športu sa venuje od roku 2012 a trénersky ho vedú Vladimír Dvojnikov a sestra Alexandra Hagarová. Na ME 2026 v anglickom Sheffielde bol desiaty, v repertoári má aj štvorité skoky. Je päťnásobný slovenský seniorský šampión a na ZOHM 2024 v Kórejskej republike bral striebro.

