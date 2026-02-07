Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík na zimnej olympiáde (skoky na lyžiach na ZOH 2026 - program a výsledky)

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimná olympiáda 2026: Program Slovákov po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Skoky na lyžiach pod piatimi kruhmi sú po dlhom čase aj so slovenskou účasťou – na zimnej olympiáde Miláno/Cortina 2026 reprezentujú Slovensko súrodenci Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík. Naposledy sme mali skokana na lyžiach na ZOH v Turíne a predtým to bolo v Nagane – v oboch prípadoch to bol Martin Mesík, ktorý v Japonsku 1998 na veľkom mostíku obsadil 26. miesto a na strednom bol 60. O osem rokov neskôr v Taliansko 2006 ani na jednom z týchto mostíkov nepostúpil z kvalifikácie.
Skoky na lyžiach na ZOH 2026 – program a výsledky
Sobota 7. februára 2026
18.45 skoky žien na strednom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na strednom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková ???
Pondelok 9. februára 2026
19.00 skoky mužov na strednom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
20.12 skoky mužov na strednom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík ???
Sobota 14. februára 2026
18.45 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
19.57 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík ???
Nedeľa 15. februára 2026
18.45 skoky žien na veľkom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na veľkom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková ???
Kira Mária Kapustíková
Má len 16 rokov a je prvou Slovenkou, ktorá bodovala v pretekoch Svetového pohára. Podarilo sa jej to v úvode januára v slovinskom Ljubne a napokon dostala prednosť pred Tamarou Mesíkovou. Miestenku na ZOH 2026 síce získala až dodatočne, napokon však na sever Talianska vycestuje spolu so starším bratom Hektorom.
Hektor Kapustík
K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.