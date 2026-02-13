Zimná olympiáda 2026 (piatok 13. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej, biatlon aj Adam Hagara - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
V piatok 13. februára hrajú slovenskí hokejisti proti domácim Talianom svoj druhý zápas na olympijskom turnaji – úvodné buly je na programe o 12:10 a duel základnej B-skupiny vám prinesieme online (minúta po minúte) na webe sita.sk. Presne na obed štartuje klasická desiatka voľnou technikou a Slovensko bude mať zastúpenie aj v šprinte biatlonistov na 10 km. Večer od 19.00 predvedie svoju voľnú jazdu krasokorčuliar Adam Hagara.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- piatok 13. februára 2026
12.00 muži 10 km voľnou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek
12.10 hokej: Slovensko – Taliansko
Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? (program, výsledky, tabuľka skupiny) - VIDEO, FOTO
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
14.00 šprint biatlonistov na 10 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa
19.00 voľné jazdy mužov: Adam Hagara
Peter Hinds
Syn Američana a Slovenky, ktorý vyrastal na Aljaške. Špecialista na dlhé trate, ktorý však na snehu začínal ako zjazdár. V behu sa postupne prepracoval medzi najlepších univerzitných pretekárov v USA. Po škole nemal v zámorí podporu, preto sa rozhodol reprezentovať Slovensko, ktorého pas má len od leta 2025.
Tomáš Cenek
Najmladší zo slovenskej výpravy v behu na lyžiach. Má len 18 rokov a medzi seniormi ešte neštartoval na žiadnom z vrcholných podujatí. Pod piatimi kruhmi teda bude len zbierať skúsenosti a nemožno od neho očakávať veľké veci. Vlani sa predstavil EYOF-e v Gruzínsku a v šprinte skončil desiaty. V minulosti reprezentoval aj Česko.
Šimon Adamov
Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH odcestoval prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.
Jakub Borguľa
Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.
Adam Hagara
Mladý Trnavčan ešte na ZOH neštartoval. Aj keď má len 19 rokov, za sebou už má päť seniorských majstrovstiev Európy a štyri svetové šampionáty. Športu sa venuje od roku 2012 a trénersky ho vedú Vladimír Dvojnikov a sestra Alexandra Hagarová. Na ME 2026 v anglickom Sheffielde bol desiaty, v repertoári má aj štvorité skoky. Je päťnásobný slovenský seniorský šampión a na ZOHM 2024 v Kórejskej republike bral striebro.