Zimná olympiáda 2026 (piatok 13. február): Program a výsledky Slovákov - Hokej, biatlon aj Adam Hagara - FOTO

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara počas krátkeho programe na zimnej olympiáde. Miláno, 10. február 2026.
Zjazd mužov na zimnej olympiáde 2026
APTOPIX Milan Cortina Olympics Ski Jumping
Milan Cortina Olympics Snowboard
Zlatú medailu v ženskom skiatlone na 20 kilometrov získala švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová.

V piatok 13. februára hrajú slovenskí hokejisti proti domácim Talianom svoj druhý zápas na olympijskom turnaji – úvodné buly je na programe o 12:10 a duel základnej B-skupiny vám prinesieme online (minúta po minúte) na webe sita.sk. Presne na obed štartuje klasická desiatka voľnou technikou a Slovensko bude mať zastúpenie aj v šprinte biatlonistov na 10 km. Večer od 19.00 predvedie svoju voľnú jazdu krasokorčuliar Adam Hagara.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • piatok 13. februára 2026

12.00 muži 10 km voľnou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek

12.10 hokej: Slovensko – Taliansko

14.00 šprint biatlonistov na 10 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

19.00 voľné jazdy mužov: Adam Hagara

Peter Hinds

Syn Američana a Slovenky, ktorý vyrastal na Aljaške. Špecialista na dlhé trate, ktorý však na snehu začínal ako zjazdár. V behu sa postupne prepracoval medzi najlepších univerzitných pretekárov v USA. Po škole nemal v zámorí podporu, preto sa rozhodol reprezentovať Slovensko, ktorého pas má len od leta 2025.

Tomáš Cenek

Najmladší zo slovenskej výpravy v behu na lyžiach. Má len 18 rokov a medzi seniormi ešte neštartoval na žiadnom z vrcholných podujatí. Pod piatimi kruhmi teda bude len zbierať skúsenosti a nemožno od neho očakávať veľké veci. Vlani sa predstavil EYOF-e v Gruzínsku a v šprinte skončil desiaty. V minulosti reprezentoval aj Česko.

Šimon Adamov

Martinský rodák je viacnásobný majster Slovenska, na ZOH odcestoval prvýkrát. Rád má Pána prsteňov a jeho najväčší úspech na medzinárodnom poli je 4. priečka na juniorskom IBU Cup-e v Pokljuke.

Jakub Borguľa

Rodák z rakúskeho Grazu sa športu venuje súťažne od roku 2015 a medzi jeho záľuby patrí golf. Dosiahol už viacero úspechov, je viacnásobný medailista z kadetských MS, juniorský vicemajster sveta a na pódium sa dostal na IBU Cup-e v Pokljuke či poľských Jakuszyciach.

Adam Hagara

Mladý Trnavčan ešte na ZOH neštartoval. Aj keď má len 19 rokov, za sebou už má päť seniorských majstrovstiev Európy a štyri svetové šampionáty. Športu sa venuje od roku 2012 a trénersky ho vedú Vladimír Dvojnikov a sestra Alexandra Hagarová. Na ME 2026 v anglickom Sheffielde bol desiaty, v repertoári má aj štvorité skoky. Je päťnásobný slovenský seniorský šampión a na ZOHM 2024 v Kórejskej republike bral striebro.

