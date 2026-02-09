Zimná olympiáda 2026 (pondelok 9. február): Program a výsledky Slovákov - Hektor Kapustík - FOTO

V pondelok 9. februára je na olympiáde v akcii iba jeden slovenský reprezentant.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
1 min. čítania
Hektor Kapustík
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: archívne, Geir Olsen/NTB Scanpix via AP.
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa v pondelok premiérovo predstaví na zimnej olympiáde, 1. kolo na strednom mostíku je na programe od 19.00.

Na rovnakom mostíku už v sobotu skákala jeho sestra Kira Mária Kapustíková. Šestnásťročná Slovenka na mostíku HS107 išla ako jedenásta a za skok dlhý 89 metrov dostala hodnotenie 100,9 bodu. V tom čase síce bola v hodnotení na jednocifernej priečke, no postupne v poradí klesala nadol a nakoniec pri svojej premiére pod piatimi kruhmi obsadila 41. priečku.

Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov

  • pondelok 9. februára 2026

19.00 skoky mužov na strednom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
20.12 skoky mužov na strednom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík ???

Fotogaléria k článku:

Kira Mária Kapustíková
Kira Mária Kapustíková
Kira Mária Kapustíková

Hektor Kapustík

K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.

Viac k osobe: Hektor Kapustík
Okruhy tém: Skoky na lyžiach Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk