Zimná olympiáda 2026 (pondelok 9. február): Program a výsledky Slovákov - Hektor Kapustík - FOTO

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa v pondelok premiérovo predstaví na zimnej olympiáde, 1. kolo na strednom mostíku je na programe od 19.00.
Kira Mária Kapustíková a Hektor Kapustík na zimnej olympiáde (skoky na lyžiach na ZOH 2026 - program a výsledky)
Na rovnakom mostíku už v sobotu skákala jeho sestra Kira Mária Kapustíková. Šestnásťročná Slovenka na mostíku HS107 išla ako jedenásta a za skok dlhý 89 metrov dostala hodnotenie 100,9 bodu. V tom čase síce bola v hodnotení na jednocifernej priečke, no postupne v poradí klesala nadol a nakoniec pri svojej premiére pod piatimi kruhmi obsadila 41. priečku.
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- pondelok 9. februára 2026
19.00 skoky mužov na strednom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
20.12 skoky mužov na strednom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík ???
Mladučká Kira Mária Kapustíková na ZOH 2026 nepostúpila na strednom mostíku do 2. kola - FOTO
Hektor Kapustík
K skokom na lyžiach ho priviedol otec, venoval sa aj severskej kombinácii. Osemnásťročný športovec rád skúša aj iné športy, má rád basketbal, lyžovanie, zjazdy na bicykli. Nad skokmi najradšej nerozmýšľa. Vo Svetovom pohári už bodoval na pretekoch v poľskom Zakopanom, v roku 2025 už bol aj na seniorských majstrovstvách sveta.