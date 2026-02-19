Slováci na olympiáde (program a výsledky - štvrtok 19. február): Jagerčíková, Cully a Šiarnik - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Zimná olympiáda 2026 – program a výsledky Slovákov
- štvrtok 19. februára 2026
9.50 kvalifikácia šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully
10.30 kvalifikácia šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik
12.55 semifinále šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully ???
13.25 semifinále šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik ???
13.55 finále šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully ???
14.15 finále šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik ???
Marianna Jagerčíková
Pri premiére skialpinizmu pod piatimi kruhmi je jednou z mála slovenských nádejí na zisk medaily. V šprinte totiž 40-ročná rodáčka z Brezna patrí dlhodobo medzi užšiu svetovú špičku, má z neho zlato aj dve striebra z majstrovstiev sveta.
Rebeka Cully
Tridsaťjedenročný Lipták sa skialpinizmu venuje už 14 rokov a účasťou na ZOH v Taliansku plní olympijský sen. Je propagátor aktívneho životného štýlu a má aj jedno mimoriadne kuriózne hobby – kosenie ručnou kosou. Na MS 2023 bol desiaty vo vertikálnych pretekoch.
Jakub Šiarnik
Debut na ZOH čaká aj Martinčanku, ktorej trénerom je brat Ján Andrej Cully, slovenský cyklista. Je kvalifikovaná trénerka a fyzioterapeutka s bohatými skúsenosťami, ktorej záľubou je aj triatlon či cyklistika. Je viacnásobná majsterka Slovenska v skialpinizme.