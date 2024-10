Weiss a Mak boli v minulosti v organizácii Manchestru City. Súboj Dávida s Goliášom, rozpočty sú prakticky neporovnateľné (video+foto)

Napätie stúpa, slovenské hlavné mesto sa otriasa v základoch. Futbalistov Slovana čaká azda zápas ich kariéry – postavia sa svetovým hráčom z Manchestru City.

Od pondelka 30. septembra je anglický gigant v Bratislave, obzrel si štadión, zatrénoval a tréner Pep Guardiola spolu s obrancom Johnom Stonesom sa zúčastnili tlačovej konferencie. Za „belasých“ mali zastúpenie obaja Weissovci – mladší, ktorý je kapitánom mužstva, a starší, ktorý tím vedie.

Už od 21.00 h vypukne veľkolepý súboj Dávida s Goliášom. Dokáže slovenský majster prekvapiť víťaza predminulého ročníka tejto milionárskej súťaže?

Zvýši sa kapacita

Manchester City počas svojej 144-ročnej histórie vystriedal niekoľko štadiónov. Na tom súčasnom hrá od roku 2003, keď sa Etihad Stadium sprístupnil aj na futbal. Pôvodne vznikol na hry Commonwealthu, ktoré sa konali o rok skôr.

Aktuálne má kapacitu pre 53 400 divákov. No v blízkej budúcnosti sa plánujú implementovať zmeny, prejde renováciou. Rozšírenie severnej tribúny zvýši kapacitu na viac ako 60-tisíc divákov, informuje klubový web.

Zariadenia ako sky bar s výhľadom na ihrisko, nový klubový obchod, múzeum, pracovné priestory či hotel so 400 lôžkami, budú otvorené koncom roka 2026.

V súčasnosti ide o siedmy najväčší štadión v Anglicku. Po renovácii a zvýšení kapacity sa môže posunúť na piatu priečku. Stále však nebude mať taký stánok ako jeho mestský rival United – na Old Trafford sa zmestí takmer 74 200 fanúšikov.

Dive into the City story on the Manchester City Stadium Tour. Explore exclusive areas, interact with Pep Guardiola in the press room, walk through the glass tunnel, sit in the dugouts, and enjoy pitch side views. A surprise at every turn! Learn more at https://t.co/HLZNvz23SO pic.twitter.com/sBtyG4rlHu — Man City Fan Support (@ManCityHelp) May 28, 2024

Kto si nezahrá?

Na oficiálnom klubovom webe majú v A-tíme predstavených 26 hráčov. Z toho sú traja brankári, ôsmi obrancovia, 14 stredopoliari a jediný útočník – nie je ním nik iný než famózny Viking Erling Haaland.

Pep Guardiola vzal na Slovensko 19 hráčov. Celý zoznam si môžete pozrieť kliknutím na tento link. Do Bratislavy nevycestoval Rodri, ktorému pre zranenie skončila celá sezóna. Nezahrajú si ani Oscar Bobb a Nathan Aké, keďže obaja sa taktiež dávajú dokopy a rehabilitujú. Španielsky kouč nevzal ani hviezdneho Belgičana Kevina de Bruyneho.

Za Slovan nenastúpia Juraj Kucka a Lukáš Pauschek. V ostatnom ligovom kole v Michalovciach hrali „slovanisti“ v podobnej zostave, v akej môžu čeliť silnému gigantovi s názvom Manchester City.

Slovenská stopa

Z tábora Slovana sa v organizácii „The Citizens“ predstavili dvaja Slováci. Zhodou okolností môžu proti svojmu bývalému klubu nastúpiť aj večer. V akadémii Manchestru City boli Róbert Mak a Vladimír Weiss mladší.

Posledný spomínaný tam prišiel 1. septembra 2005, nemal ešte ani 16 rokov, nevedel po anglicky a ocitol sa ďaleko od domova i rodičov. Podľa webu Slovana Bratislava prvé mesiace doslova preplakal. „Keď sa teraz nad tým zamyslím, ani neviem, ako som to vydržal. V tých začiatkoch som býval, mimo tréningov, väčšinou sám.“

Prvý tréning mu údajne vyšiel veľmi dobre: „,Asi všetkým, ktorí boli na tréningu, som dal jasličky. Volal som potom otcovi, že to asi nebude ten hlavný tím, v ktorom budem hrať. No po týždni, keď ma spoznali aj oni, tak som si pomaly nevedel prebrať loptu. V tom čase tam bolo veľa Angličanov a Írov, a len pár hráčov zo zahraničia,“ doplnil Weiss ml.

Zaspomínal si aj Mak. Ten sa do Manchestru dostal 1. júla 2006. „V tých rokoch bola akadémia ManCity naozaj výborná a prepojená so seniorským mužstvom. Hráči mali reálnu šancu dostať sa do prvého tímu a presadiť sa v Premier League,“ priblížil. Všetko sa však zmenilo príchodom nového majiteľa v roku 2008.

„Do klubu práve vtedy začali chodiť veľké hviezdy svetového futbalu. My, mladí hráči z akadémie alebo z rezervného tímu, sme stratili reálnu šancu sa medzi nich dostať. Dospel som preto k záveru, že najlepšie pre moju ďalšiu kariéru bude odísť.“ Po anabáze v Anglicku sa na štyri roky presťahoval do nemeckého Norimbergu.

Príchod šejkov im všetko zmaril

Obaja Slováci dosiahli vrchol v mládežníckom futbale v roku 2008, kedy sa Manchester City dostal do finále FA Youth Cup. Tam sa postavili Chelsea s Miroslavom Stochom.

Úvodný duel sa v Londýne skončil 1:1 a odveta už bola do veľkej miery zápasom Vladimíra Weissa ml., píše klubový web „belasých“. Ten sa na víťazstve 3:1 podieľal gólom z priameho kopu a po faule naňho sa kopala aj penalta, z ktorej padol tretí gól. „Ten zápas si budem pamätať na celý život. Na tribúne bol aj môj otec. Bol to veľký boj, pretože v Chelsea hral vtedy aj Miňo Stoch. Na druhej strane u nás zasa po zranení Daniela Sturridga hral domáce finále Robo Mak.“

Weiss mladší si predsa len za „áčko“ Manchestru City zahral – odohral päť súťažných zápasov a podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu. „Stalo sa to hneď po priateľskom zápase s FC Barcelona. Najskôr som do kabíny A-mužstva nechodil. Keď som bol hráč rezervy, tak sme sa prezliekali inde, a len pred tréningom sme sa dozvedeli, kto ide trénovať s áčkom. Do kabíny áčka som sa dostal pod trénerom Markom Hughesom, ktorý mi otvoril dvere do veľkého futbalu,“ doplnil kapitán Slovana Bratislava. Za klub strelil aj jeden gól, priblížil analytický web Transfermarkt.

Zaujímavosti z histórie City

Počas druhej svetovej vojny sa zriadila „vojnová liga“, v ktorej City hrali v severnej anglickej divízii. Značné poškodenie Old Trafford znamenalo, že United bol nútený hrať svoje domáce zápasy na Maine Road (vtedajší štadión City). „The Citizens“ však nikdy nedovolili rivalom používať šatňu domáceho tímu, keď sa tieto dva tímy stretli.

Za smutný rok môže klub považovať 1958. Počas Mníchovskej leteckej katastrofy zomrelo osem hráčov mestského rivala. Zahynulo aj niekoľko novinárov. Medzi nimi bol aj bývalý brankár City Frank Swift.

V dnešnej dobe „zanedbateľné“ peniaze, no v tej dobe to bola priam až neskutočná prestupová čiastka. Klub v roku 1979 podpísal zmluvu so Stevom Daleym za 1 450 277 libier (zhruba 1 737 366 eur).

V priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa „Blues“ stali prvým tímom, ktorý podpísal troch hráčov za viac ako milión libier – boli to Kevin Reeves a Trevor Francis. Manchesterský klub o tom informoval na svojom webe.

Porovnať neporovnateľné

Podľa Transfermarktu je hodnota anglického šampióna vo výške 1,26 miliardy eur. Káder slovenského majstra dokopy stojí podľa spomínaného portálu 28,78 milióna eur.

ManCity je tak až neporovnateľne hodnotnejší klub. Ak to chceme však vyčísliť, tak ide o 43 780 403-krát. Presne o takéto číslo majú všetci hráči „The Citizens“ dokopy vyššiu hodnotu ako káder Slovana.

Súboj Dávida s Goliášom. Ale na čísla sa nehrá… Hrá sa na góly.