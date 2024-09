Predstavenie Manchestru City: Angličania sú superfavoriti nielen zápasu so Slovanom, ale i celej súťaže (video+foto)

Druhý duel „belasých“ v Lige Majstrov je za rohom. Na domácej pôde privítajú anglického giganta Manchester City. Pôjde o futbalový sviatok pre Slovan, ale aj celé Slovensko. Pre nášho majstra tiež ide o premiérový duel na domácej pôde v hlavnej fáze milionárskej súťaže.

Ten úvodný v Škótsku nedopadol podľa očakávaní. Celtic ukázal svoju nesmiernu kvalitu a Slovan rozdrvil 5:1. Tréner Vladimír Weiss st. v rozhovoroch uviedol, že si uvedomil niekoľko nedostatkov a vecí, čo treba zlepšiť. Či to mužstvu pomohlo, ukáže už len samotný duel.

Do stretnutia idú „lepšie naladení“ slovanisti, keďže generálku na zápas LM zvládli lepšie – v Michalovciach zvíťazili 4:2. Anglický majster v Newcastli „len“ remizoval 1:1, keď neudržal tesné vedenie.

Z deviatich súťažných duelov v aktuálnej sezóne neprehrali „The Citizens“ ani jeden – päťkrát zvíťazili, trikrát sa rozišli so súpermi zmierlivo a raz triumfovali až po penaltách nad mestským rivalom z United. Išlo o anglický FA Community Shield.

História klubu

Tento tím každý v súčasnosti pozná ako jeden z najbohatších. Prezývajú ho aj ako „ten bez histórie“, respektíve, že nebyť peňazí šejkov by nedokázali nič. Nejde však o novozaložený klub. Vznikol na základoch Kostola svätého Marka, ktorý založil futbalový tím v roku 1880.

O štyri roky neskôr vznikol prvý známy „mestský dres“ v čiernej farbe s krížom v maltézskom štýle. Niektorí tvrdia, že je to pre silné prepojenie klubu so slobodomurárstvom v 80. rokoch 19. storočia, iní sa domnievajú, že biely kríž dokazuje spojenie so spomínaným kostolom. Klub o tom informuje na svojej webovej stránke.

V roku 1904 „The Blues“ zdolali Bolton Wanderers vo finále FA Cupu a stali sa prvým manchesterským tímom, ktorý vyhral významnú trofej. Predčili tak možno o niečo slávnejšieho mestského rivala.

Štadión Hyde Road, na ktorom klub hrával, sa stal prvým provinčným futbalovým štadiónom, ktorý navštívil vládnuci monarcha.

Za rok plný zvratov považujú znalci 1926 – boli bez trénera, no stali sa prvým klubom z Manchestru, ktorý hral vo Wembley (víťaz FA Cupu), zaznamenali najvyššie víťazstvo v mestskom derby (6:1 na Old Trafford) a v tej istej sezóne dokonca aj zostúpili do nižšej súťaže.

To najlepšie prišlo neskôr

V sezóne 1936/37 Manchester City prvýkrát vyhral najvyššiu ligovú súťaž. Aktuálne má na konte dokopy desať triumfov. Od sezóny 2011/12 sa mu to podarilo až osemkrát.

Prvé double prišlo v roku 1970 – City vyhralo Európsky pohár víťazov pohárov a Ligový pohár.

Každodenné úsmevy začali každému fanúšikovi klubu chodiť od roku 2007, keď legendárny, no už nebohý Švéd Sven Goran Eriksson nahradil Stuarta Pearcea na poste trénera a 15. decembra vytvoril klubový rekord v podobe deviatich domácich ligových víťazstiev v rade od začiatku sezóny.

Novým majiteľom Manchestru City sa v roku 2008 stala spoločnosť Abu Dhabi United Group.

V roku 2010 „Blues“ zažili dovtedy najlepšiu sezónu v Premier League, skončili na piatom mieste a kvalifikovali sa do Európskej ligy.

O rok neskôr sa skončilo dlhé čakanie na trofej, keď získali FA Cup a prvýkrát sa kvalifikovali do Ligy majstrov, pripomenul klub na webe.

Dominantní do súčasnosti

Po 44 rokoch futbalisti City po strhujúcej ligovej sezóne vyhrali majstrovský titul. Stalo sa tak v roku 2012. Gól Sergia Aguera v poslednej chvíli proti QPR zabezpečil titul najdramatickejším spôsobom na oslavujúcom Etihad Stadium.

Za najúspešnejší rok v histórii klubu sa dá považovať 2023 – legendárny treble patrí „The Citizens“. Tretí titul v Premier League za sebou, triumf v FA Cupe proti mestskému rivalovi a po prvý raz tím zdvihol nad hlavu trofej Ligy majstrov po víťazstve 1:0 nad Interom Miláno.

Potom ešte nasledovalo víťazstvo v Superpohári UEFA, keď zdolali Sevillu na penalty. To však nebolo všetko – v decembri ešte ovládli Majstrovstvá sveta klubov FIFA. Boli to ich prvé víťazstvá v daných súťažiach, doplnil veľkoklub na svojom webovom sídle.

Dokopy okrem desiatich ligových titulov majú na konte aj sedem triumfov v FA Cupe, osem v Ligovom pohári a rovnaký počet FA Community Shield. Viac úspechov dohľadáte kliknutím na tento link.