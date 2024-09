Dynastia Manchester City. Kto príde do Bratislavy?

V ostatných dekádach nebolo na scéne menom svetový futbal veľa lepších tímov ako je ten, proti ktorému v utorok 1. októbra v Lige majstrov nastúpi bratislavský Slovan.

Manchester City vyhral od roku 2011 osem titulov v Premier League, dvakrát FA Cup a v predminulej sezóne získal aj vytúženú ušatú trofej. Tréner Pep Guardiola spravil za vyše osem rokov z „The Citizens“ tím, ktorý je hodný prívlastku futbalová „dynastia“.

V nasledujúcich riadkoch sme sa detailnejšie pozreli na skladbu kádra anglického veľkoklubu, a teda na to, aké hviezdy sa na Tehelnom poli predstavia.

Prvý zápas Slovana Bratislava v Lige majstrov

Ederson

Stálica v bránke City a jeden z troch najlepších brankárov súčasnosti. V Manchestri je od roku 2017, keď prišiel z portugalskej Benficy za 40 miliónov eur. V tom čase to nebola nízka suma vynaložená za gólmana, ale Brazílčan tieto financie už klubu splatil a to hneď niekoľkonásobne. Pôsobí extrémne sebavedomo, má fantastické reflexy a jednou z jeho najsilnejších herných čŕt je schopnosť hrať nohami. Zdobí ho kopacia technika, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani niektorí hráči v poli.

Kyle Walker

Srdce Manchestru City. Aj napriek tomu, že má už 34 rokov stále patrí medzi najlepších krajných obrancov na svete. V ostatných sezónach zvládol impozantne rôzne systémové zmeny, ktoré implementoval Guardiola. Z postu pravého beka za častokrát posúva na stred, kde vie na sekundu a milimeter presne dodržať inštrukcie. Stále ho zdobí rýchlosť a vytrvalosť. O nadobudnutých skúsenostiach sa v prípade 90-násobného anglického reprezentanta nemusíme rozpisovať.

Rúben Dias

Portugalský stopér načal už svoju piatu sezónu po príchode do Manchestru City. V pomerne krátkom čase sa stal jedným z lídrov tímu. Disponuje vysoko nadpriemernou inteligenciou, takmer neprehráva vzdušné súboje a v neposlednom rade je jeho silnou stránkou fakt, že sa mu vyhýbajú vážne zranenia.

Manuel Akanji

Švajčiar s nadpriemernou inteligenciou a čítaním hry. Pre City je extrémne platný svojou variabilitou. Je vhodný do kombinácie i do situácii, v ktorých jeho tím potrebuje skôr brániť nadobudnutý výsledok. Aj on dokáže nastupovať na rôznych postoch, preto patrí k najviac vyťažovaným hráčom v kádri anglického majstra. Len málokto veril, že sa v Premier League presadí tak dominantným spôsobom.

Joško Gvardiol

Stále mladý rodák z chorvátskeho Záhrebu prišiel do Anglicka v lete 2023 za 90 miliónov eur. Experti mu pred časom predikovali, že sa stane najlepším zadákom na svete. K dosiahnutiu tejto méty mu ešte dosť chýba, no v City si dokázal nájsť svoje miesto a presadiť sa.

Dvadsaťdvaročný urastený futbalista je vzhľadom k svojej výške veľmi rýchly, má zmysel pre kombináciu a dokáže aj z postu obrancu lámať súperove obranné valy. Je ľavákom schopným hrať na oboch krajoch obrany, na poste stopéra a pár bitiek v nebesky belasom drese absolvoval aj na poste defenzívneho stredopoliara.

Ilkay Gündogan

Navrátilec do klubu, ktorý je schopný hrať na takmer všetkých postoch v strede ihriska. Guardiola už pred časom povedal, že Nemec s tureckými koreňmi je jeden z najlepších zverencov, s ktorými počas trénerskej kariéry spolupracoval.

Počas zranenia Rodriho bude jeho úloha ešte dôležitejšia. V ostatných rokoch vynikal na poste „osmičky“, odkiaľ fantasticky dopĺňal z druhej vlny útočné akcie. To sa pochopiteľne odrážalo aj na počte strelených gólov. Po jeho návrate z Barcelony sila City ešte viac narástla.

Kevin de Bruyne

Fenomenálny belgický kreatívec pravdepodobne v Bratislave nenastúpi. Trápi ho totiž zranenie slabín, pre ktoré vynechal predchádzajúce tri zápasy svojho tímu.

Jeho schopnosť pripravovať gólové príležitosti je výnimočná. Ak by sa zostavovala najlepšia jedenástka histórie Premier League, záložník s ryšavými vlasmi by v nej nemal chýbať.

Nebyť častých zranení, jeho futbalová hviezda by bola ešte žiarivejšia. Nie je tajomstvom, že Guardiola vníma svoj tím z dvoch základných uhlov, a síce, s De Bruynem a bez De Bruyneho.

Bernardo Silva

Počas jeho pôsobenia v Manchestri bol vždy v tieni viditeľnejších hviezd, no jeho dôležitosť je neodškriepiteľná. Jeho schránka futbalových zručností totiž ponúka všetky prvky, ktoré Guardiolov systém potrebuje.

Schopnosť pracovať s loptou medzi líniami, hrať sa s priestorom, kombinovať a udávať tempo akciám – to všetko robí z lisabonského rodáka mimoriadne cenného hráča. Trúfame si napísať, že jedného z najmenej docenených.

Phil Foden

V aktuálnej sezóne sa aj vinou choroby len rozbieha. Od polovice mája ešte nenapol sieť súpera ani raz, čo bude chcieť v Bratislave zmeniť. Proti Newcastlu hral v sobotu (28. 9.) iba 25 minút, čo predznamenáva, že proti „belasým“ nastúpi od začiatku.

Vlani sa vo všetkých súťažiach strelecky presadil až 27-krát. Mladík zo Stockportu povyrástol na jedného z najlepších ofenzívnych stredopoliarov na svete. Keď je vo forme a má svoj deň, je takmer nemožné ho ubrániť.

Erling Haaland

Mašina na góly a futbalový zjav s neortodoxným herným štýlom. Viacerí experti pri jeho hodnotení spomínajú dávku talentu, ktorú dostal do vienka. Jeho umenie je však aj výsledkom tvrdej práce, ktorú od detstva produkoval.

Ak nastúpi v Bratislave v základnej zostave a „belasí“ mu nedovolia skórovať, môžu si to napísať hrubým písmom do životopisov. V úvode sezóny 2024/2025 dal už 10 ligových gólov, čo vzbudzuje rešpekt.

Posledné dve desaťročia hovorili futbaloví fanúšikovia o radosti z toho, že žijú v čase keď do lopty kopú Lionel Messi s Cristianom Ronaldom. Blíži sa však čas, kedy bude najväčším futbalovým brandom na svete nórsky obor Erling.

Pozrite si aj niekoľko fotografií kouča Manchestru City.