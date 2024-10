Weiss prirovnal Guardiolu ku Gaudímu, trénerovi Manchestru City sa páči odvaha Slovana (video+foto)

Na bratislavskom Tehelnom poli sa v rámci hlavnej časti futbalovej Ligy majstrov 2024/2025 predstaví anglické mužstvo Manchester City, mnohými považované za najlepšie na svete.

Pre slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava bude duel proti „The Citizens“ doslova skúška ohňom. A zároveň sviatok. Nestáva sa totiž často, aby na Slovensko zavítal tím takého kalibru.

Špeciálny duel

Tréner „belasých“ Vladimír Weiss zložil poklonu koučovi anglického majstra Pepovi Guardiolovi.

„Naši súperi sú favoritmi nielen tohto zápasu, ale celej súťaže. Musíme si to užiť. Verím, že s fanúšikmi za nami dosiahneme svoje limity. Pepa Guardiolu by som prirovnal k Antonimu Gaudímu. Vybudoval niečo, čomu nikto nerozumie a je to génius. Svojím prístupom a kreativitou zmenil futbal,“ vyhlásil 60-ročný lodivod Slovana podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).

Na duel sa teší i jeho syn Vladimír Weiss ml., ktorý v minulosti pôsobil práve v Manchestri City. „Na pôsobenie v Manchestri City mám skvelé spomienky. Preniknúť do prvého mužstva bol úžasný úspech. City som neprestal sledovať. Nielen preto, že je to môj bývalý klub, ale aj preto, že sú najlepší. Majú miesto v mojom srdci,“ poznamenal kapitán bratislavského mužstva.

Neboja sa ísť do útoku

Slovan vstúpil do hlavnej časti LM prehrou na trávniku škótskeho Celticu Glasgow (1:5), Manchester City doma iba remizoval s talianskym Interom Miláno 0:0. Aj preto Guardiola prikladá duelu v slovenskej metropole veľkú vážnosť.

Prvý zápas Slovana v Lige majstrov

„Slovan je tím, o ktorom by som povedal, že hrá s odvahou. Videl som zápas proti Celticu. Nebáli sa hrať, ísť do útoku a skúšať veci. Vždy mám rešpekt voči všetkým mužstvám, najmä keď hráme vonku. Dúfam, že predvedieme agresívnu hru a dosiahneme dobrý výsledok,“ povedal niekdajší kormidelník Bayernu Mníchov a FC Barcelona.

Rodriho náhradník

V zostave ManCity bude absentovať Španiel Rodri, ktorý patrí ku kandidátom na zisk Zlatej lopty. Výborného defenzívneho záložníka pred niekoľkými dňami vyradilo na niekoľko mesiacov zranenie kolena.

Na jeho mieste by sa na ihrisku mohol objaviť John Stones. Hoci je to najmä stopér, dokáže zahrať aj v strede poľa. „Máme viacero hráčov, ktorí sú schopní hrať na Rodriho poste. Keď ma tam tréner postaví, budem rád. Zakaždým, keď hrám na tejto pozícii, užívam si to. Je to iný pohľad na hru a páči sa mi to,“ skonštatoval anglický reprezentant Stones.

Súboj ŠK Slovan – Manchester City sa na vynovenom Tehelnom poli začne o 21.00 h. Hlavný rozhodca duelu bude Talian Davide Massa.