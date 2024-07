Rastlinné doplnky a liečba rakoviny: Vedci varujú, že niektoré produkty môžu uškodiť

Pacienti liečiaci sa na rakovinu by mali svojim lekárom povedať, ak berú rastlinné doplnky, pretože niektoré zo zložiek by mohli zastaviť účinnosť ich liečby. Tabletky s cesnakom či ginkom môžu napríklad spomaliť hojenie kožných rán pri rakovine prsníka. Chirurgička Maria Joao Cardosová poukazuje na to, že nie sú dôkazy o tom, že by rastlinné liečby alebo krémy fungovali. Pokiaľ máte pochybnosti, je lepšie nebrať nič, radí odborníčka.

Poraďte sa najskôr s lekárom

„Lekári musia byť aktívnejší a viac sa pýtať pacientov, čo ďalšie berú, keď sa liečia na rakovinu,“ uviedla pre spravodajskú stanicu BBC profesorka Cardosová, šéfka chirurgie prsníka na klinike Champalimaud v Lisabone. Podľa jej slov je mimoriadne dôležité, aby sa pacienti vždy najprv poradili s lekármi, než vyskúšajú doplnkovú liečbu rakoviny, ktorá sa rozšírila na kožu. Toto sa stáva v jednom z piatich prípadov pri rakovine prsníka, menej pri iných druhoch rakoviny.

Niektoré doplnky môžu viesť k dlhšiemu hojeniu rán

Stáva sa, že mnohé produkty môžu interferovať s hormonálnou liečbou alebo chemoterapiou a určité predlžujú proces zrážanlivosti krvi, čo môže viesť k dlhšiemu hojeniu rán a väčším jazvám. Medzi rizikovými rastlinami odborníčka spomenula právenku latnatú, rimbabu obyčajnú, cesnak, ginko, všehoj ázijský (ženšen), hloh, pagaštan konský či kurkumu. Ľudia by mali vedieť, že si nimi „môžu spôsobiť viac škody než úžitku,“ upozornila Cardosová.