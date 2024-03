Rakovina prostaty hrozí najmä týmto mužom, tvrdia vedci

V štúdii, ktorú uskutočnil tím odborníkov na Univerzite v Toronte pod vedením doktora Neila Fleshnera, vyplávali na povrch aktuálne zistenia týkajúce sa vzťahu medzi plešatosťou a rizikom vzniku rakoviny prostaty. Táto štúdia poskytla podnety na ďalšie rozpravy a výskumy v oblasti onkológie a trichológie, naznačila, že muži trpiaci na plešatosť môžu čeliť vyššiemu riziku vzniku tohto druhu rakoviny.

Plešatosť: Tichý varovný signál?

Podľa výsledkov, ktoré analyzovali biopsiu prostaty 214 mužov vo veku od 59 do 70 rokov, sa zdá, že holohlaví muži sú vystavení vyššiemu riziku diagnózy rakoviny prostaty. Aj keď je vzorka skúmaných osôb pomerne malá, tieto poznatky sú v súlade s výsledkami amerických štúdií z roku 2010, ktoré tiež odhalili riziko pre holohlavých mužov, nielen pre vývoj rakoviny prostaty, ale aj pre benígnejšiu formu ochorenia – benígnej hyperplázie prostaty.

Možný mechanizmus: Úloha testosterónu

Jednou z hypotéz, ktorá sa objavuje v súvislosti s týmito zisteniami, je vysoká hladina testosterónu, ktorá môže byť dvojsečnou zbraňou. Na jednej strane, testosterón má kľúčovú úlohu v mužskej fyziológii a prispieva k charakteristickému mužskému rysu, vrátane rastu vlasov. Na druhej strane, vyššie hladiny tohto hormónu môžu podporovať rakovinové bunky v prostate a zároveň potláčať rast vlasov, čo vedie k plešatosti.

Je potrebný ďalší výskum

Doktor Fleshner uviedol, že tieto zistenia mali slúžiť ako „budíček“ pre mužov, ktorí zažívajú vypadávanie vlasov, keďže by to mohlo naznačiť vyššie riziko zdravotných problémov spojených s prostatou. Podľa vedcov je však potrebný ďalší výskum, ktorý by potvrdil tieto spojitosti a tiež umožnil lepšie pochopiť mechanizmy, ktoré stoja za nimi.