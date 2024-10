Minister zdravotníctva Šaško nevie vylúčiť, že lekári budúci týždeň podajú výpovede

Minister Šaško nevie vylúčiť, že lekári budúci týždeň podajú výpovede. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško po rokovaní so zástupcami Lekárskeho odborového združenia (LOZ). Podľa jeho slov lekárski odborári trvajú na návrate k všetkým podmienkam memoranda vrátane o raste platov.

Navrhol im kompromis

Šaško pripomenul, že odkedy nastúpil na vedenie ministerstva zdravotníctva, podarilo sa mu alokovať balík 100 miliónov eur, ktoré pôjdu priamo na mzdy zdravotníkov.

„Uznávam, že iba časť týchto prostriedkov je určená nemocničným lekárom, ale ja mám zodpovednosť za celý sektor. Preto som neváhal a mal som záujem, aby nedotknuté ostali nárasty pri sestrách či ďalšom zdravotnom personále, pretože tam je ten rozdiel oproti napríklad našim susedným krajinám oveľa väčší,“ vysvetlil Kamil Šaško.

Lekárom navrhol kompromis, ktorý spočíva v dvoch prechodných rokoch, za kedy budú platy lekárov od budúceho roka rásť o 6,4 %, čo je podľa ministra viac ako je očakávaná zvýšená miera inflácie. Následne by sa od roku 2027 tempo zvyšovania vrátilo na úroveň spred konsolidácie a pokračovalo by, ako určuje memorandum a zákon.

Odborári odmietajú argument

Lekárski odborári nateraz odmietajú argument, že si štát v rámci šetrenia nemôže dovoliť výdavky na platy a trvajú na svojej požiadavke vrátiť sa k pôvodným číslam.

„Vláda musí myslieť aj na ostatné vrstvy spoločnosti, či už je to pri pomoci s cenami energií, či dofinancovaní legitímnych požiadaviek našich samospráv, ale aj ďalších oblastí, ktoré majú tiež dopad na život ľudí na Slovensku,“ uviedol Šaško s tým, že nevie vylúčiť, že lekári budúci týždeň podajú výpovede.

Náklady štátnych nemocníc

Minister poukázal aj na to, že LOZ nechce, aby nemocnice prechádzali z rúk štátu do súkromného sektora. Pripomenul, že v roku 2006 boli náklady štátnych nemocníc necelých 400 miliónov eur, odvtedy tento podiel podľa neho stúpol asi 6-krát či 7-krát, no verejnosť neeviduje, že by takýmto tempom stúpol počet nemocníc či lôžok, a zdravotná starostlivosť podľa jeho slov naďalej klesá.

Šaško vyhlásil, že štátne nemocnice dostali tento rok navyše 191 miliónov eur nad rámec štandardného zvýšenia platieb, aj tak majú vysoké straty a ich nesplatené záväzky presiahnu jednu miliardu eur.

„Ja iba hovorím, že či pán Heger, či pán Matovič, či pán Krajčí svojou neschopnosťou spustili špirálu nekontrolovateľného rastu nákladov a verejných výdavkov, a to v rôznych oblastiach, a takisto aj v zdravotníctve. Mne pritom ako ministrovi zdravotníctva ide o jediné, a potvrdzujem, že cieľ máme s odborármi spoločný, aby hospodárenie štátnych nemocníc bolo merateľné, porovnateľné a transparentné, a aby sa zastavil rast dlhov,“ povedal Kamil Šaško.

Privatizácia štátnych nemocníc

Ak sa odborári boja privatizácie, Hlas je podľa jeho slov pripravený hľadať 90 hlasov, aby prijali ústavný zákon, ktorý by vylúčil akúkoľvek privatizáciu štátnych nemocníc, vyzýva aj opozíciu, aby takýto zákon podporila.

Treťou podmienkou odborárov je národná nemocnica na Rázsochách, v tomto prípade sa minister plánuje oboznámiť so všetkými analýzami, ktoré doteraz boli vykonané. Povedal, že po týchto informáciách zaujme stanovisko, musí však rešpektovať aktuálny platný stav, podľa ktorého vláda prijala uznesenie o vykonaní analytického zhodnotenia realizovateľnosti projektov národného ústavu detských chorôb a univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Rozchod v názoroch

Výstupy by mu mali byť odprezentované budúci týždeň, žiadal, aby boli s nimi oboznámení aj riaditelia nemocníc, zástupcovia akademickej obce a zástupcovia odborárov. Pri tomto bode sa však podľa Šaška s odborármi rozchádzajú v názoroch.

„Ak nám všetkým ide o zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva, neviem si predstaviť, ako tomu pomôže podávanie výpovedí, prípadne odchody lekárov. Verím, že svoje rozhodnutie ešte prehodnotia,“ uzavrel minister zdravotníctva Kamil Šaško.

Oznámil, že informácie z rokovania s lekárskymi odborármi sa chystá odovzdať predsedovi Hlasu – sociálna demokracia Matúšovi Šutajovi Eštokovi, premiéra Roberta Fica nespomenul.