Tretí januárový pondelok je najdepresívnejší deň v roku, môže súvisieť so stresom a úzkosťou

Modrý pondelok, ktorý pripadá na tretí pondelok v januári, je známy ako najdepresívnejší deň roka, termín zaviedol britský psychológ Cliff Arnall. V pondelok na to upozornila špecialistka vnútornej komunikácie Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) ZaMEDAlexandra Gállová.
Krátke dni a nedostatok slnka, sklamanie z nedodržaných novoročných predsavzatí a ekonomický tlak po Vianociach môžu spôsobiť úzkosť, ktorá je prirodzenou reakciou ľudského tela na stres, vysvetlili záchranári. „Pociťovať ju môžete pred náročnou skúškou, pracovným pohovorom alebo dôležitým rozhodnutím,“ dodali.
Panický záchvat
Problém však nastane, ak úzkosť pretrváva, zasahuje do každodenného života a vedie k psychickému aj fyzickému vyčerpaniu, upozornila záchranárska inštitúcia. „Prejavom úzkosti môže byť podráždenosť, roztržitosť, utiahnutosť, ale aj smútok a zamyslenosť,“ objasnil vedúci tréningového centra ZZS Patrik Brna.
Ak človek stresové situácie zažíva dlhodobo, môžu byť spúšťačom panického záchvatu, priblížil daný poskytovateľ zdravotnej služby. „Ide o krátkodobý, ale intenzívny stav silného strachu alebo nepokoja, ktorý prichádza náhle a bez varovania,“ vysvetlil Brna.
Bojím sa, že opäť nezaspím: Ako úzkosť pred spánkom spôsobuje nespavosť a ako ju upokojiť - ROZHOVOR
Hoci si záchvat paniky možno pomýliť so srdcovým infarktom alebo mozgovou príhodou, neohrozuje život. Najčastejšie sa panický atak prejavuje búšením srdca, trasom a potením. „Bežné sú aj závraty, tlak na hrudi, tŕpnutie končatín, sucho v ústach alebo strach zo smrti,“ doplnil šéf tréningového centra.paniky
Pri záchvate paniky treba zostať na mieste, kde sa človek cíti čo najviac v bezpečí, odporúča daná inštitúcia. „Dýchajte pomaly a vedome,“ doplnil.
Štvorcové dýchanie
Brna odporúča vyskúšať štvorcové dýchanie. „Nadýchnite sa na štyri sekundy a potom na štyri sekundy zadržte dych. Následne vydychujte štyri sekundy a opäť na štyri sekundy zadržte dych,“ ozrejmuje. Dodal, že ak je poruke ľad alebo studený uterák, treba si ho priložiť na tvár či krk a upokojiť tak nervový systém.
Aj pri mentálnom zdraví treba dbať na prevenciu, vyzvala daná inštitúcia. „Zachovať si psychickú pohodu pomôže dostatok pohybu, zdravá strava či obľúbené voľnočasové aktivity,“ radí.
Brna odporúča porozprávať sa so svojimi blízkymi o problémoch, ktoré dotyčného trápia, alebo vyhľadať pomoc odborníkov. „Podobne ako navštevujete kožnú, očnú či ortopedickú ambulanciu, nehanbite sa obrátiť na terapeuta, psychológa alebo psychiatra,“ uzavrel.